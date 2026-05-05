Moscova e paralizată de teama dronelor: fără internet, fără zboruri, fără tancuri la parada de 9 mai

3 minute de citit Publicat la 23:45 05 Mai 2026 Modificat la 23:50 05 Mai 2026

Ziua Victoriei marchează capitularea Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial. Documentul de predare a fost semnat în seara zilei de 8 mai 1945, dar Moscova a anunțat victoria pe 9 mai, din cauza diferenței de fus orar - dată care a rămas de atunci sărbătoare națională. sursa foto: Getty

Moscova s-a trezit marți fără semnal de telefonie mobilă, fără zboruri și cu lunetiști pe turnurile Kremlinului. Rusia și-a blocat propria capitală înaintea paradei de Ziua Victoriei, de pe 9 mai – cea mai importantă sărbătoare națională a țării – din cauza temerilor că dronele ucrainene ar putea lovi chiar în centrul orașului. Parada va avea loc fără tancuri și tehnică militară grea pentru prima dată în aproape 20 de ani. Curierii au bătut la ușile clienților cerând acces la wi-fi, taximetriștii n-au putut primi comenzi, iar toate cele patru aeroporturi ale capitalei și-au suspendat operațiunile. Putin, între timp, ar petrece tot mai mult timp în buncăre subterane, tot mai izolat de viața civilă, potrivit unui raport al serviciilor europene de informații, scrie The Guardian.

Rusia a închis marți aeroporturile și a întrerupt temporar accesul la internetul mobil pentru o mare parte din utilizatorii din Moscova, în contextul măsurilor de securitate sporite înaintea paradei de 9 mai, Ziua Victoriei, care marchează înfrângerea Germaniei naziste.

Parada – cea mai importantă sărbătoare națională a Rusiei – a fost deja redusă ca amploare și va avea loc fără tehnică militară grea pentru prima dată în aproape două decenii, pe fondul temerilor de atacuri cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Ucraina și-a demonstrat recent capacitatea de a penetra densul sistem de apărare antiaeriană al Moscovei: luni dimineață, o dronă a lovit un bloc de locuințe la doar câțiva kilometri de Kremlin.

Într-o mișcare care pare menită să protejeze parada militară, Moscova a declarat la începutul lunii un armistițiu unilateral cu Ucraina pentru 8-9 mai și a avertizat că va lansa un „atac masiv cu rachete” asupra centrului Kievului dacă armistițiul este încălcat.

Ucraina a respins propunerea ca pe o manevră cinică menită să protejeze parada de atacurile cu drone. Volodimir Zelenski a răspuns anunțând un armistițiu separat, începând din 6 mai, spunând că „nu e serios” să aștepți ca Ucraina să respecte o încetare a focului legată de o sărbătoare militară rusă.

Vorbind în timpul unei vizite în Armenia, Zelenski a precizat că Moscova se teme că „dronele ar putea bâzâi deasupra Pieței Roșii.”

Securitatea în capitala rusă a fost vizibil întărită în perioada premergătoare paradei, cu puncte de control instalate în tot orașul și lunetiști și echipaje de mitraliere desfășurate pe turnurile Kremlinului.

Marți dimineață, locuitorii Moscovei s-au trezit fără semnal de telefonie mobilă în tot orașul. Întreruperea i-a afectat cel mai dur pe cei care lucrează: șoferii de taxi au spus că nu au putut primi comenzi, iar curierii au fost nevoiți să bată la ușile clienților și să ceară acces la wifi-ul de acasă doar pentru a putea marca livrările ca finalizate. Spre prânz, accesul părea să fi fost restabilit în mare parte.

Toate cele patru aeroporturi ale Moscovei și-au suspendat marți operațiunile, invocând „motive de securitate” nespecificate.

Oficialii ruși au justificat anterior astfel de măsuri drept necesare pentru protejarea capitalei împotriva atacurilor cu drone și a actelor de sabotaj – o decizie profund nepopulară care a erodat în ultimele săptămâni ratingurile de aprobare ale lui Vladimir Putin.

Pe lângă prezența sporită a forțelor de securitate pe străzile Moscovei, Rusia a intensificat în ultimele luni și protecția personală a lui Putin, potrivit unui raport al serviciilor europene de informații citat de publicația iStories.

Serviciul Federal de Protecție (FSO), responsabil cu securitatea înalților oficiali, a întărit semnificativ dispozitivul de securitate din jurul președintelui. Putin ar petrece tot mai mult timp în buncăre subterane, gestionând îndeaproape efortul de război, și ar fi tot mai izolat de viața civilă.

Raportul mai adaugă că bucătarii, gărzile de corp și fotografii care lucrează cu președintele au interdicție de a călători cu transportul public, pe fondul temerilor din Kremlin privind un posibil atentat la viața președintelui.