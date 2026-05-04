Vladimir Putin a ordonat un armistițiu în Ucraina în perioada 8-9 Mai. Reacția lui Zelenski

Publicat la 21:36 04 Mai 2026 Modificat la 21:36 04 Mai 2026

Vladimir Putin a ordonat armatei ruse o oprire unilaterală a focului pe frontul ucrainean în perioada 8-9 mai. Astfel, Rusia va declara un armistițiu în Ucraina „în cinstea aniversării victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic”, a anunțat luni ministerul rus al Apărării, informează Tass.

„În conformitate cu decizia comandantului suprem al armatei ruse, Vladimir Putin, s-a declarat o încetare a focului în perioada 8-9 mai 2025, în cinstea aniversării victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic (din al Doilea Război Mondial, împotriva Germaniei naziste - n.r.)”, se arată într-un comunicat al ministerului rus al Apărării.

„Sperăm ca partea ucraineană să urmeze acest exemplu”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile de la Kiev au precizat că, până în prezent, nu au primit niciun fel de cerere oficială din partea Rusiei în legătură cu încheierea unui armistițiu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat scepticismul în privința promisiunilor făcute de Moscova referitoare la încetarea ostilităților pe frontul din Ucraina.