UE se pregătește pentru posibile negocieri directe cu Vladimir Putin. Kievul și-ar fi dat acordul

Liderii UE se pregătesc pentru potențiale discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat un oficial de rang înalt, pe măsură ce capitalele europene sunt din ce în ce mai frustrate de negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina conduse de președintele SUA, Donald Trump, potrivit Financial Times.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că el crede că există „potențial” ca UE să negocieze cu Putin și că blocul are sprijinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în acest sens.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea cea mai bună modalitate de a ne organiza și de a identifica ce trebuie să discutăm eficient cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit pentru a face acest lucru”, a spus Costa.

La un summit al liderilor UE din Cipru, luna trecută, Zelenski „ne-a invitat să fim pregătiți să contribuim pozitiv la negocieri”, a adăugat Costa.

Politica de lungă durată a UE este de a se opune discuțiilor sau deciziilor privind Ucraina fără implicarea Kievului. Dar mulți lideri se tem că discuțiile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului de peste patru ani au făcut puține progrese și au lăsat UE periculos de marginalizată și susceptibilă de a fi forțată să accepte un acord cu care nu este de acord.

Costa a declarat că Bruxelles-ul va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu a existat niciun semnal din partea Kremlinului că Putin ar fi dispus să se întâlnească cu vreun reprezentant al blocului comunitar.

„Da, este un potențial [de a negocia cu Putin]”, a declarat Costa la un eveniment de la Institutul Universitar European din Florența. „[Dar] deocamdată, nimeni nu a văzut niciun semn din partea Rusiei că ar dori să se angajeze eficient în negocieri serioase.”

Biroul lui Zelenski a confirmat discuția cu Costa. „Avem nevoie de mai multă coordonare la nivel european”, a declarat un înalt oficial ucrainean, adăugând că aceasta ar putea lua forma unui „lider care ar putea vorbi cu Rusia din partea tuturor europenilor” pentru a aplica „mai multă presiune” asupra Rusiei.

Unii lideri ai UE, inclusiv prim-ministrul belgian Bart De Wever, au ridicat perspectiva unei încercări de a deschide un canal pentru discuții cu Kremlinul, dar alții spun că nu există un consens între cei 27 de lideri cu privire la cine ar trebui numit să vorbească în numele blocului, când ar trebui depus un astfel de efort și care ar fi mesajul către Putin.

Zelenski a declarat marți că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a sosit în SUA pentru a se întâlni cu trimisii speciali ai lui Trump, inclusiv cu Steve Witkoff. Scopul, a spus el, a fost „revigorarea procesului diplomatic”, care a fost blocat de când Trump a lansat războiul său cu Iranul.

Ultima întâlnire trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 18 februarie.

Zelenski a declarat că Kievul a rămas „în comunicare constantă cu partea americană și cunoaște contactele relevante ale partenerilor noștri cu partea rusă”.

„Lucrăm pentru a ne asigura că acest lucru contribuie la o pace demnă mai apropiată și la garantarea securității”, a spus el.

În același timp, a precizat că, „partea rusă nu adoptă o abordare constructivă nici măcar în ceea ce privește regimul de armistițiu”. Kievul și Moscova au făcut schimb de propuneri rivale de încetare a atacurilor în această săptămână. Putin a declarat că forțele ruse vor respecta un scurt armistițiu pentru ca Moscova să își organizeze parada anuală de Ziua Victoriei pe 9 mai, timp în care se așteaptă ca Ucraina să oprească și ea atacurile.

Zelenski a preluat însă inițiativa și a anunțat un armistițiu unilateral pe 6 mai. Biroul său a declarat pentru FT că președintele dorește să demonstreze că, dacă Rusia poate asigura un armistițiu pentru Ziua Victoriei, îl poate extinde pe întregul front de război și să expună contradicția că Putin solicită securitate pentru parada sa în timp ce continuă operațiunile ofensive în interiorul Ucrainei.

Rusia a lansat atacuri la scurt timp după aceea, ucigând 27 de persoane în orașe din Ucraina și rănind cel puțin alte 120.