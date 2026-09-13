Mii de oameni s-au adunat în Grecia să plângă un celebru cântăreț care a murit după o plasmafereză. Tragedia a provocat controverse

Înmormântarea cântărețului va avea loc luni, la Cimitirul 3 din Atena, în Nikea, la cererea familiei. Foto: Captură X

Mii de oameni s-au adunat, duminică, pentru a-i aduce un omagiu cântărețului Giorgos Mazonakis, care a murit miercuri. Mulțimea, care a început să cânte la un moment dat, scandând unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui, s-a adunat duminică seara la Biserica Sfânta Treime din Nikea, suburbie a Atenei, unde s-a născut Mazonakis și unde se află sicriul său, scrie publicația elenă Ekathimerini.

Mazonakis, în vârstă de 54 de ani, a murit la scurt timp după ce a intrat în stop cardiac. El a fost supus unei proceduri medicale numite plasmafereză, în cadrul căreia plasma, partea lichidă a sângelui, este extrasă, curățată de toxine și reintrodusă.

Procedura este uneori utilizată ca parte a tratamentului unor boli grave, dar este utilizată și de persoane care doresc să își mențină longevitatea și să beneficieze de tratamente anti-îmbătrânire, fără a avea probleme de sănătate preexistente.

Πρώτη φορά στη ζωή μου παρευρέθηκα σε λαϊκή αγρυπνία. Έστω και για λίγα λεπτά. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να περάσω για να ανάψω έστω και ένα κερί. Ανάπαυση και γαλήνη στην ψυχή του! Αθάνατος! ? #Μαζωνακης pic.twitter.com/qDJg4Bc2eq — Ζαν ντ' Αρτ ? (@lybejohn) September 13, 2026

Această utilizare a plasmoferezei este controversată. Clinica privată din Atena, unde Mazonakis a fost supus procedurii, a promovat servicii anti-îmbătrânire, dar nu era autorizată să administreze procedura specifică, care poate fi efectuată doar în spitale complet echipate.

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Με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου η άφιξη στην εκκλησία Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. pic.twitter.com/gNp1n5jA7E — Ε??Λ??Λ??Α??Σ (@GRHellasGR) September 13, 2026

Înmormântarea cântărețului va avea loc luni, la Cimitirul 3 din Atena, în Nikea, la cererea familiei. La înmormântare vor participa doar rude și prieteni apropiați. Familia a solicitat, de asemenea, ca, în loc de coroane, să se facă donații către ONG-ul pentru ajutor umanitar Humanity Greece.

Guvernul va reglementa serviciile de longevitate și combaterea îmbătrânirii

Publicația mai scrie, separat, că Ministerul Sănătății intenționează să creeze un cadru de reglementare pentru serviciile de longevitate, rejuvenare și anti-îmbătrânire în urma morții cântărețului.

Incidentul a implicat plasmefereză la o clinică privată, o procedură restricționată prin lege la spitale pentru anumite afecțiuni.

Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a descris industria actuală ca fiind „necontrolată” la nivel global, menționând că tehnicile medicale precum celulele stem și rejuvenarea celulară au evoluat mai rapid decât legile statale existente.

Ca răspuns, Ministerul va înființa un comitet de redactare format din experți juridici și medicali pentru a reglementa aceste centre de wellness.

Referindu-se la responsabilitățile de supraveghere, Georgiadis a declarat că monitorizarea clinicilor private este de competența asociațiilor medicale locale, deoarece „este imposibil ca statul să verifice 20.000 de clinici”.

El a clarificat că rolul Ministerului este de a confirma că serviciile medicale de urgență au răspuns rapid, sosind în patru minute, și de a investiga dacă practicile clinicii erau ilegale, stabilind în același timp linii clare privind locul și modul în care pot fi efectuate procedurile de longevitate.

Doi medici au fost arestați după decesul său, iar tragedia a amplificat suspiciunile cu privire la legalitatea clinicilor private care oferă tratamente anti-îmbătrânire în Grecia.

Giorgios Mazonakis, un cântăreț de muzică etno-pop, a fost unul dintre cele mai cunoscute staruri pop din Grecia, cu numeroase hituri la activ într-o carieră de peste trei decenii. El ar fi trebuit să susțină un concert la Atena pe 30 septembrie.