Un star al muzicii pop din Grecia a murit după un tratament anti-îmbătrânire într-o clinică privată. Poliția i-a arestat pe medici

Un star al muzicii pop din Grecia a murit în condiții suspecte, în urma unui tratament anti-îmbătrânire într-o clinică privată. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Doi medici au fost arestați în Grecia după decesul unui star al muzicii elene în timpul unei proceduri de schimb plasmatic, scrie AFP, citată de Agerpres. Tragedia amplifică suspiciunile cu privire la legalitatea clinicilor private care oferă tratamente anti-îmbătrânire în această țară, adaugă sursa citată.

Giorgios Mazonakis, un cântăreț de muzică etno-pop, a murit la vârsta de 54 de ani, miercuri, în urma unui stop cardiac survenit în timpul unui schimb plasmatic.

A fost unul dintre cele mai cunoscute staruri pop din Grecia, cu numeroase hituri la activ într-o carieră de peste trei decenii. El ar fi trebuit să susțină un concert la Atena pe 30 septembrie.

Clinic doctor on Giorgos Mazonakis’ death: he arrived “hyper-excited” and said he was unwell



doctor at the Kolonaki practice where Giorgos Mazonakis collapsed told police he arrived “hyper-excited,” slurred his words and said he was very tired. He suff...https://t.co/rVnKl9PCM7 pic.twitter.com/4mztQrpyGL — Greek City Times (@greekcitytimes) September 10, 2026

Schimbul plasmatic este utilizat tot mai des ca tratament anti-îmbătrânire

Schimbul plasmatic este utilizat pentru a elimina din sânge elementele toxice care stau la originea diverselor patologii, inclusiv a bolilor autoimune precum scleroza în plăci. În paralel, procedura câștigă teren ca tratament anti-îmbătrânire.

Cei doi medici, care formează un cuplu, au negat orice responsabilitate în acest deces şi au afirmat că Giorgos Mazonakis îşi pierduse cunoștința înainte de începerea tratamentului.

Ei au fost inițial eliberați după ce au fost interogați miercuri, dar au fost arestați din nou, joi, după ce anchetatorii au descoperit incoerențe în declarațiile lor.

Contrar afirmațiilor făcute de cei doi medici, tratamentul ar fi fost deja în curs de desfășurare atunci când cântărețul și-a pierdut cunoștința.

Ministru grec: Clinicile anti-îmbătrânire din țară sunt în "zona gri"

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a recunoscut că reglementările ce vizează clinicile anti-îmbătrânire din țară reprezintă "o zonă gri", care ar trebui să fie reevaluată.

"În prezent nu există un cadru de reglementare. Acest domeniu medical evoluează rapid, depășind legile existente", a comentat el pentru postul de televiziune Action24 TV.

"Este absolut sigur că această activitate este ilegală. Este interzis să se realizeze (un schimb plasmatic) în afara unui mediu spitalicesc", a avea să declare el, vineri, pentru postul public de televiziune ERT.

Mai mulți oficiali eleni au subliniat că schimbul plasmatic este o procedură complexă și riscantă, care necesită prezența unei echipe medicale complete și care nu ar trebui să intre în sfera de activitate a unei clinici private.

Potrivit avocatului celor doi medici, aceștia lucrau "într-o clinică legală, cu echipamente corect înregistrate".