Statele membre UE au aprobat interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti. Foto: Getty Images

Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească şi de a refuza Rusiei fondurile care ar putea fi utilizate pentru campania sa militară din Ucraina, transmit DPA şi Reuters, preluate de Agerpres.

Conform acordului, importurile de gaze ruseşti prin conducte vor fi eliminate cel târziu de la 1 noiembrie 2027, inclusiv contractele pe termen lung. Importurile UE de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor fi oprite până la finalul acestui an.

24 de state membre UE au votat în favoarea noii reglementări, care a fost deja adoptată de Parlamentul European.

Conform unei analize a Comisiei Europene, interzicerea gazelor ruseşti nu implică niciun risc pentru securitatea aprovizionării. Bruxelles-ul susţine că există suficienţi alţi furnizori pe piaţa globală şi, prin urmare, consumatorii nu trebuie să fie îngrijoraţi de majorarea preţurilor la gaze.

Înaintea invadării Ucrainei, în 2022, Rusia furniza UE mai mult de 40% din gazele naturale. Ponderea a scăzut la aproximativ 13% în 2025, conform celor mai recente date disponibile.

Legislaţia UE interzice companiilor să semneze noi acorduri pentru gazele ruseşti iar cele care au în prezent contracte le vor finaliza pentru a se conforma interdicţiei. În cazul contractelor existente, importurile pe termen scurt la acordurile semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise din 25 aprilie 2026, pentru GNL, şi 17 iunie pentru gazele ruseşti prin conducte. Contractele pe termen lung trebuie eliminate până la termenele lor limită.

Companiile s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală totală dacă nu respectă reglementările.

De asemenea, în următoarele luni Comisia vrea să propună o legislaţie ce vizează renunţarea la importurile de ţiţei rusesc prin conducte şi interzicerea utilizării combustibilului nuclear din Rusia.