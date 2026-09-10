La Bruxelles se pregătește schimbarea strategiei pentru energia regenerabilă după 2030. UE vrea investiții masive în rețele și stocare

O nouă propunere a UE pentru revizuirea cadrului privind energia regenerabilă al blocului comunitar este așteptată până la sfârșitul anului. Foto: Getty Images

Comisia Europeană pregătește modificarea cadrului legislativ al Uniunii Europene privind energia regenerabilă după 2030, semnalând o schimbare majoră de la reducerea reglementărilor către un accent mai mare pe investiții, rețele și stocare, potrivit unui proiect de evaluare a impactului consultat de Euronews.

Documentul intern arată că legislația actuală privind energia regenerabilă nu mai este suficientă pentru atingerea obiectivului climatic al UE pentru 2040, respectiv reducerea cu 90% față de nivelul din 1990 a emisiilor nete de gaze cu efect de seră, obiectiv asupra căruia legislatorii europeni au ajuns la un acord în noiembrie anul trecut.

O nouă propunere a UE pentru revizuirea cadrului privind energia regenerabilă al blocului comunitar este așteptată până la sfârșitul anului, pentru a se asigura că cadrul climatic de după 2030 este aliniat cu toate sectoarele care trebuie să contribuie la obiectivul comun de atingere a neutralității climatice până în 2050.

În 2025, energia electrică produsă din surse curate a reprezentat 26,2% din consumul final de energie al UE, în timp ce planurile naționale actuale plasează blocul comunitar pe o traiectorie de doar aproximativ 41% până în 2030, sub obiectivul obligatoriu al UE de 42,5%, avertizează documentul.

Cu toate acestea, Comisia este sceptică în privința faptului că blocul comunitar format din 27 de țări va atinge chiar și ținta de 41%.

„Deși situația diferă de la un stat membru la altul, traiectoria actuală a dezvoltării energiei regenerabile sugerează că până și cota estimată de 41% ar putea fi dificil de atins în ritmul actual al progreselor la nivelul statelor membre”, se arată în proiectul de document.

În același timp, Comisia pare reticentă să abordeze decalajul UE în dezvoltarea energiei regenerabile prin simpla adăugare a unor noi obiective obligatorii.

Bruxelles pare să respingă măsuri obligatorii suplimentare privind autoconsumul și comunitățile de energie regenerabilă, cooperarea regională obligatorie și proiectele comune, precum și noi acte legislative privind autorizarea, argumentând că reformele recente trebuie încă puse în aplicare.

„Feedbackul primit din partea părților interesate în cadrul atelierelor a subliniat importanța stabilității reglementărilor în acest domeniu și a indicat implementarea insuficientă a cadrului actual drept principala problemă care trebuie soluționată”, se arată în proiectul de document.

Congestia rețelelor, un obstacol major

În timp ce blocul comunitar trebuie să crească producția de energie curată pentru a-și atinge obiectivele, trebuie, de asemenea, să se asigure că sistemele sale electrice pot prelua și transporta această energie. UE excelează în producerea de energie curată, dar întâmpină dificultăți în a o distribui acolo unde este nevoie de ea, ceea ce reprezintă un obstacol major pentru tranziția climatică și energetică a blocului comunitar în ansamblu.

Electricitatea produsă din surse regenerabile a ajuns la aproape 50% din producția de energie electrică a UE în 2025, însă sistemul energetic întâmpină tot mai multe dificultăți în utilizarea întregii cantități de energie ieftină, scrie în documentul UE. Congestia rețelelor, capacitățile insuficiente de stocare și cererea inflexibilă generează tot mai multe situații în care prețurile devin negative și duc la limitarea producției de energie regenerabilă, adesea în detrimentul producătorilor de energie curată.

Lupta pentru controlul rețelei electrice

Între timp, procesul legislativ a început deja. Eurodeputații din comisia pentru industrie a Parlamentului au aprobat joi un proiect de raport privind viitoarea guvernanță a rețelei electrice a UE, deschizând calea pentru adoptarea acestuia în plen săptămâna viitoare, la Strasbourg, urmată de negocieri interinstituționale între colegislatorii UE, Parlamentul și Consiliul.

Parlamentul a susținut planurile de centralizare a planificării infrastructurii energetice a Europei, acordând Comisiei un rol principal în elaborarea unei imagini de ansamblu asupra viitorului sistem energetic al blocului comunitar, ca prim pas către un proces mai coordonat de identificare a noilor necesități ale rețelelor.

Cu toate acestea, această poziție riscă să intre în conflict cu Consiliul, mai multe țări UE respingând preluarea centralizată a acestui rol de către Comisie, de teamă că își vor pierde suveranitatea națională.