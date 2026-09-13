Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru reunificarea Irlandei: „Mi se pare că unul dintre cele mai firești lucruri este să le unim”

3 minute de citit Publicat la 23:14 13 Sep 2026 Modificat la 23:14 13 Sep 2026

Președintele SUA, Donald Trump, la Irish Open. Foto: Getty Images

Donald Trump și-a reiterat, duminică, sprijinul pentru unificarea Irlandei de Nord și a Republicii Irlanda. „Mi se pare că unul dintre cele mai firești lucruri din toate timpurile este să le unim”, a spus Trump, în ciuda opoziției premierului britanic Andy Burnham, despre care a spus: „Toată lumea spune asta. Apoi se întâmplă diverse lucruri”, scrie The Guardian.

Trump a provocat controverse de ambele părți sâmbătă, când, la începutul unei vizite de două zile în Irlanda, a spus că i-ar „placea” să vadă o Irlandă unită și că „s-ar putea întâmpla la fel de bine acum”.

Trump și-a încheiat vizita de duminică la complexul său de golf Doonbeg din comitatul Clare într-un mod exuberant, înmânându-i trofeul Irish Open lui Shane Lowry și anunțând că va reduce tarifele la whiskey-ul irlandez.

„Toată lumea mă bate la cap. Îmi spun «îmi puteți face o favoare, este atât de nedrept, ați putea elimina tarifele vamale de pe whiskey-ul irlandez?» Și eu am spus «în numele Statelor Unite ale Americii, voi elimina tarifele vamale de pe whiskey-ul irlandez»”, a spus el.

O taxă vamală de 15% pentru whiskey-ul irlandez, parte a măsurilor Casei Albe împotriva importurilor din UE, a dezavantajat băutura în fața concurenților precum whiskey-ul scoțianul și cel din Irlanda de Nord, care nu au taxe vamale.

Decizia a venit în urma unor afirmații repetate ale lui Trump, care afirmă că iubește Irlanda și își dorește să vadă insula unificată. Aceste declarații au subminat tradiția neutralității Casei Albe cu privire la statutul constituțional al Irlandei de Nord și au provocat reacții din partea Londrei.

Downing Street a declarat că Burnham încă crede că „nu există sprijinul necesar pentru unificare” pentru a declanșa un referendum, așa cum este prevăzut în acordul de pace din Vinerea Mare din 1998. În urmă cu două săptămâni, Burnham a declarat că un referendum „este exclus”.

Naționaliștii irlandezi au salutat remarcile lui Trump, în timp ce Partidul Conservator și unioniștii nord-irlandezi le-au condamnat.

Duminică, Trump și-a exprimat încântarea față de controversă.

„Mulți oameni sunt de acord. Am făcut ceea ce am considerat a fi un comentariu destul de obișnuit, am avut atât de mult sprijin în această privință”, a spus el.

Întrebat despre independența Scoției, el a răspuns: „Nu voi vorbi încă despre Scoția”.

Liderii partidelor Plaid Cymru, Partidul Național Scoțian și Sinn Féin se întâlnesc luni la Cardiff, unde vor discuta modalități de consolidare a cooperării pentru schimbarea constituțională.

Angela Rayner, secretarul pentru comunități din Regatul Unit, a minimalizat remarcile președintelui.

„Donald Trump este Donald Trump, iar președintele își va spune părerea așa cum o vede. Guvernul a fost serios în ceea ce privește acordul din Vinerea Mare și va continua pe această cale”, a spus ea pentru Sky News.

Comentariile lui Trump au fost jenante pentru guvernul irlandez, care preferă să discute despre inițiative transfrontaliere decât despre unificare. Luna trecută, prim-ministrul Micheál Martin a declarat că „își iese din minți” atunci când colegii săi din partidul Fianna Fáil solicită organizarea unui referendum privind unirea.

Duminică, Martin a spus că a existat o „reacție exagerată” la comentariile lui Trump.

„El are o perspectivă diferită asupra lucrurilor. Știm asta. Cred că dacă toată lumea păstrează o perspectivă calmă asupra lucrurilor, știți, vom continua de acolo”, a spus el.

Reprezentanții Sinn Féin au salutat sprijinul lui Trump pentru unificarea Irlandei.

„Acestea reflectă sentimentul larg nord-american față de unitatea irlandeză și în special al diasporei irlandeze față de reunificarea Irlandei”, a declarat Gerry Adams, fostul lider al partidului.

Adams a acuzat guvernele irlandeze succesive că au fost „incredibil de miope” și că nu au reușit să planifice unificarea.

„Nu există nicio scuză pentru asta”, a spus el.

Comentariile lui Trump s-au dovedit, de asemenea, stânjenitoare pentru unioniștii din Irlanda de Nord care l-au susținut pe președinte și pe alte teme.

„Tuturor le este permisă o opinie personală, chiar și atunci când este greșită”, a declarat Ian Paisley Jr., fost deputat al Partidului Unionist Democrat.

„Realitatea politică, culturală și economică este că Irlanda de Nord și poporul său sunt britanici și doresc să rămână așa”, a spus el.