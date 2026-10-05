Violențe grave la protestul elevilor din Franța: Un liceu a fost incendiat, copiii au rămas blocați în interior. Sute de școli închise

Atacul a avut loc la liceul Vauquelin, din arondismentul 13 al Parisului. Foto: Profimedia Images

Protestele elevilor din Franța au intrat luni într-o nouă fază de tensiune. La Paris, intrarea unui liceu a fost incendiată de mai multe ori, geamurile au fost sparte cu cârje, iar aproximativ 100 de elevi care se aflau în interior au fost evacuați, scrie BFMTV. Incidentul vine în timp ce sute de licee din țară sunt afectate de blocaje și manifestații, iar autoritățile se tem de o nouă escaladare a violențelor.

Atacul a avut loc la liceul Vauquelin, din arondismentul 13 al Parisului. Primele incidente au început în jurul orei 7:50, când mai multe persoane au încercat să dea foc în fața unității de învățământ. Angajații liceului au reușit inițial să stingă flăcările.

Directoarea Carole Zerbib a povestit că a văzut „un grup de aproximativ zece tineri”, cu glugi, măști și îmbrăcați complet în negru, care s-au îndreptat spre intrarea în liceu și au acționat foarte rapid.

„Ne-am dat repede seama că nu vom putea discuta cu ei și că nu pentru asta veniseră”, a spus directoarea, descriind momentul drept „foarte rapid și foarte violent” și vorbind despre „o echipă foarte bine organizată, care își pregătise acțiunea”.

Elevii au fost baricadați în interior

În fața liceului au fost aduse pubele, obiecte voluminoase și biciclete, cu care a fost blocată una dintre intrări. În același timp, aproximativ 100 de elevi au rămas în interior, pentru siguranță.

Manifestanții au continuat să lovească ușile de acces și au spart geamurile cu cârje. Un angajat al liceului a fost lovit în față de un ciob de sticlă.

După prima intervenție a forțelor de ordine, grupul s-a întors. În jurul orei 9:00 au fost provocate alte două incendii la intrarea în liceu. Potrivit directoarei, ar fi fost folosit un lichid inflamabil. Personalul a încercat din nou să stingă focul din interior, dar fără succes.

Pompierii au reușit să stingă ultimul incendiu în jurul orei 9:30. Elevii fuseseră mutați între timp la etaj pentru a fi protejați. În același timp, forțele de ordine revenite la fața locului au fost vizate de tiruri cu mortiere pirotehnice.

În cele din urmă, s-a decis evacuarea tuturor elevilor, iar liceul era complet gol înainte de ora 10:00. Angajați ai unității au declarat pentru BFMTV că printre persoanele care au alimentat incendiile ar fi fost văzuți și elevi ai liceului.

„A fost îngrozitor pentru elevi și pentru personal, care au asistat la o asemenea izbucnire de violență”, a spus directoarea.

Cursurile au fost suspendate pentru întreaga zi.

Jean-Didier Berger, ministru delegat pe lângă ministrul de Interne, a calificat imaginile drept „deosebit de șocante”: „Sunt acte criminale, care intră sub incidența legii și care trebuie sancționate în cel mai dur mod”.

Sute de licee sunt afectate de proteste

Incidentul din Paris are loc în plin val de proteste ale liceenilor. Ministerul Educației a anunțat că 413 unități de învățământ erau afectate luni dimineață de manifestații sau perturbări. Numărul este totuși mai mic decât vineri, când erau 564, și decât joi, când fuseseră raportate 610.

Între 400 și 500 de licee din Franța au cursurile suspendate total sau parțial luni, pentru că autoritățile consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Este vorba despre aproximativ 10-13% dintre liceele din țară.

Numai în regiunea Île-de-France, mai mult de o treime dintre licee, adică peste 160 de unități, sunt închise.

Mișcarea a început la jumătatea lunii septembrie în regiunea Parisului și s-a extins apoi în alte zone ale Franței. Elevii cer mai multe resurse pentru școli și reclamă clădiri degradate, clase supraaglomerate, lipsa profesorilor care să îi înlocuiască pe cei absenți, dar și inegalitățile provocate de sistemul Parcoursup.

Incidente grave și în alte orașe

Violențele nu s-au limitat la Paris. În Meurthe-et-Moselle, unde aproape o mie de liceeni s-au adunat în fața mai multor unități de învățământ, forțele de ordine au raportat incendierea mobilierului stradal, folosirea mortierelor pirotehnice și atacuri cu cocktailuri Molotov. Până luni dimineață nu fuseseră raportate persoane rănite în aceste incidente.

La Aix-en-Provence, un adolescent de 17 ani a fost reținut după ce ar fi aruncat o piatră care a lovit în ochi o femeie aflată în apropierea unui protest. Victima, în vârstă de aproximativ 50 de ani, și-a pierdut un ochi.

În La Ciotat, un profesor a fost stropit cu benzină în timpul unei manifestații a elevilor. Un adolescent de 16 ani a fost reținut, iar luni dimineață măsura a fost prelungită.

Bilanțul de la începutul protestelor este deja unul important: aproximativ 5.000 de persoane au fost reținute, 24 de unități de învățământ au fost incendiate sau devastate, iar 78 de angajați din Educație au fost răniți. Totodată, 600 de polițiști și jandarmi și 170 de elevi au fost răniți în incidentele care au însoțit manifestațiile.

Guvernul se teme de o nouă escaladare

Sindicatul liceenilor a anunțat pentru marți o nouă zi de mobilizare, numită „Actul III”, și cere „blocaje masive” și intensificarea protestelor, considerând insuficiente măsurile anunțate de premierul Sébastien Lecornu.

Premierul a prezentat între timp o foaie de parcurs cu cinci direcții prin care încearcă să răspundă nemulțumirilor elevilor și personalului din școli și a cerut ca primele decizii să fie luate până la sfârșitul lunii.

Guvernul spune însă că prioritatea imediată este restabilirea ordinii în jurul liceelor. Executivul pregătește și o lege prin care cei considerați responsabili pentru distrugerile produse în timpul manifestațiilor să suporte costurile pagubelor, inclusiv prin reținerea unor sume din anumite ajutoare sociale.