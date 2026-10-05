Peste 20 de nave și ambarcațiuni participă la exerciţiul Danube Protector, pe brațul Sfântu Gheorghe. Scenariul: respingerea inamicului

1 minut de citit Publicat la 12:17 05 Oct 2026 Modificat la 12:17 05 Oct 2026

Peste 20 de nave și ambarcațiuni participă la exerciţiul Danube Protector. Sursa foto: MApN

MApN a anunţat, luni, că peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide participă, pe brațul Sfântu Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, la exercițiul Danube Protector 26, în cadrul căruia echipajele se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză, în condiții dificile.

La aceste exerciţii participă aproximativ 350 de militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală, Centrul 39 Scafandri și Direcția Hidrografică Maritimă.

› Vezi galeria foto ‹

"Peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide sunt pe brațul Sfântu Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării.

Între 5 și 9 octombrie se desfășoară exercițiul DANUBE PROTECTOR 26, la care participă aproximativ 350 de militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală, Centrul 39 Scafandri și Direcția Hidrografică Maritimă.

Exercițiul are loc în fiecare an. Echipajele se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză, în condiții dificile.

Scenariul cuprinde respingerea inamicului, securizarea căilor de comunicații fluviale împreună cu alte structuri și asigurarea libertății de navigație. Se aplică și măsuri de siguranță și protecție a forței, în condițiile unui conflict simulat și ale unor amenințări asimetrice.

Dunărea trece prin zece țări, iar prin canalul Rin-Main-Dunăre se poate naviga de la Marea Neagră până la Marea Nordului. Pentru România, are și valoare strategică în ceea ce privește securitatea națională", a comunicat MApN.