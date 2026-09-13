Politico: Extrema dreaptă europeană a găsit o nouă cale spre putere: „Nu vă moderați, rămâneți radicali”

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Victoria AfD în estul Germaniei pune sub semnul întrebării ideile consacrate despre modul în care partidele populiste câștigă alegeri. Ani la rând, extrema dreaptă europeană părea să aibă de ales între două variante: să se modereze sau să rămână la marginea scenei politice. Victoria zdrobitoare a Alternativei pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt sugerează, însă, că ar putea exista și o a treia cale: radicalizarea și victoria electorală, scrie Politico, vineri, într-un material de analiză a recentelor performanțe electorale ale extremei drepte europene.

Rezultatul obținut de AfD la alegerile de weekendul trecut, când a strâns 44% din voturi, a spulberat o convingere larg răspândită în rândul forțelor politice tradiționale din Europa, potrivit căreia extrema dreaptă ar fi fost cumva condamnată să se tempereze pe măsură ce se apropie de putere.

În linii mari, aceasta a fost calea urmată de Giorgia Meloni în Italia și Marine Le Pen în Franța. Apropierea prim-ministrei italiene de curentul politic dominant, mai ales în ceea ce privește UE și NATO, a dat chiar naștere unui termen pentru acest fenomen: „melonizarea”. La rândul ei, Le Pen a petrecut ani întregi încercând să-și „dediabolizeze” partidul, renunțând la apelurile pentru ieșirea Franței din UE și distanțând formațiunea de Rusia după invadarea Ucrainei de către Rusia.

AfD a mers în direcția opusă, accentuându-și retorica anti-imigrație și anti-islam, precum și poziția pro-rusă, și cu toate acestea continuă să crească puternic în alegeri.

În condițiile în care extrema dreaptă înregistrează scoruri ridicate în sondaje înaintea unor alegeri importante așteptate anul acesta și anul viitor în Suedia, Franța, Spania, Polonia și Italia, succesul AfD are ecouri mult dincolo de estul Germaniei. Pentru establishment-ul european apare astfel o posibilitate și mai îngrijorătoare: următorul val de contestatari populiști ar putea avea tot mai puține motive să urmeze exemplul lui Meloni sau Le Pen și tot mai multe să copieze AfD.

Rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt demonstrează că „politicile naționaliste și identitare” sunt „exact genul de politici de care avem nevoie pentru a câștiga alegeri și a ne salva țările”, a declarat Afonso Gonçalves, liderul mișcării ultranaționaliste portugheze Reconquista.

Fostul general italian Roberto Vannacci, care o atacă pe Meloni dinspre flancul de extremă dreapta pe care aceasta îl ocupa odinioară, a salutat și el victoria. „Acum continuați să ne numiți extremiști”, a scris el pe Twitter. „Dacă jumătate din populație este alături de AfD, acuzațiile de extremism, prin definiție, se evaporă și dispar”.

De cealaltă parte a Atlanticului, președintele american, Donald Trump, a intervenit și el pe platforma sa, Truth Social: „Wow! Partidul populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat extraordinară. Oamenii s-au săturat în sfârșit de regulile și reglementările absolut îngrozitoare privind imigrația, care au făcut atât de mult rău Germaniei. SUNT ÎN ASCENSIUNE și nu mai acceptă asta! MGGA!!!”

În Italia și Franța, în schimb, Le Pen și Meloni nu au comentat.

Căi divergente

Ruptura nu este una nouă. Rassemblement National din Franța a întrerupt relațiile cu AfD înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din 2024, după ce principalii candidați ai partidului german au făcut declarații prin care minimalizau apartenența la organizația paramilitară nazistă SS.

După scrutinul din Saxonia-Anhalt, Jean-Philippe Tanguy, deputat din partea Rassemblement National, a declarat la televiziunea franceză că este „șocat” de faptul că atât de mulți oameni „au votat pentru persoane care minimalizează trecutul nazist al Germaniei”.

AfD, în schimb, a crescut în sondaje și în alegeri inclusiv prin promovarea unora dintre cele mai radicale personaje ale sale. Ulrich Siegmund, liderul partidului în Saxonia-Anhalt, a intrat pentru prima dată în atenția publicului la nivel național în 2024, după participarea la o reuniune cu ușile închise desfășurată la Potsdam, unde s-au discutat planuri pentru deportarea în masă a migranților.

AfD susține ceea ce numește „remigrație”, adică încurajarea persoanelor cu origini migrante să se întoarcă în țările de origine ale grupurilor lor etnice. Programul partidului din Saxonia-Anhalt a propus „stimulente financiare și nefinanciare” pentru a-i determina pe migranții cu acte în regulă să părăsească țara.

În această vară, unii dintre liderii partidului au participat la un „summit al remigrației”, unde principalul invitat a fost Gregory Bovino, fost comandant al Poliției de Frontieră a SUA și un susținător al deportărilor în masă în Statele Unite. Alături de ei s-au aflat alți politicieni și activiști de extremă dreapta din formațiuni precum Vox din Spania și Restore Britain din Regatul Unit, precum și etnonaționalistul austriac Martin Sellner, căruia i-a fost interzisă intrarea în Germania după participarea la reuniunea de la Potsdam.

În Portugalia, Gonçalves ia în calcul lansarea unui partid politic în toată regula, care să concureze cu formațiunea de extremă dreapta Chega. Un sondaj comandat de Reconquista și consultat de Politico arată că mișcarea ar putea obține aproximativ 5% din voturi la alegerile generale.

Posibila intrare a Reconquista în competiția pentru putere face parte dintr-o tendință mai extinsă în Europa, în care activiștii încearcă să depășească partidele de extremă dreapta prin poziții și mai radicale pe teme precum migrația. Gonçalves a propus retragerea cetățeniei portugheze imigranților atunci când aceasta a fost acordată, în opinia sa, „ilegal” și „împotriva valorilor națiunii și identității noastre”.

În Franța, personaje în ascensiune precum Sarah Knafo, eurodeputată al cărei partid este aliat cu AfD, au câștigat teren prin strategii de campanie similare celor folosite în Saxonia-Anhalt, combinând poziții de extremă dreapta cu o identitate vizuală puternică.

„Retorica radicală este răsplătită”, a declarat Jerome Jamin, profesor de științe politice la Universitatea din Liege, în Belgia, care a studiat mișcările populiste din Europa și Statele Unite. „Aduce mai multe beneficii decât înainte”.

Radicalismul, transformat în atu electoral

Rămâne de văzut dacă radicalismul AfD va reprezenta o rețetă câștigătoare și în afara bastioanelor sale din estul Germaniei. Deși mobilizează segmentul cel mai radical al electoratului, îi și îndepărtează pe mulți alți alegători. Acest lucru poate aduce victorii importante la nivel regional, dar poate deveni un obstacol la nivel național, unde candidații trebuie să atragă un electorat mult mai larg.

Partidele tradiționale din Germania au promis, de asemenea, că nu vor coopera și nu vor forma coaliții cu AfD. Acest așa-numit „cordon sanitar” îngreunează deja formarea unui guvern de către partid în Saxonia-Anhalt, unde îi lipsesc trei mandate pentru majoritatea absolută. La nivel național, unde AfD este cotată cu 28% în sondaje, perspectiva guvernării pare mult mai îndepărtată.

În Franța, polemistul de extremă dreapta Eric Zemmour a încercat să o depășească pe Marine Le Pen dinspre dreapta și chiar a devansat-o în sondaje în primele etape ale campaniei prezidențiale din 2022, pentru ca apoi să obțină un rezultat slab la alegerile propriu-zise.

Provocarea lansată de Zemmour a ajutat-o în cele din urmă pe Le Pen, a declarat un fost membru de rang înalt al partidului său, care a primit protecția anonimatului pentru a putea vorbi deschis. „A făcut-o să pară mai puțin extremistă și, procedând astfel, i-a făcut un serviciu”, a spus politicianul.

Apoi apare problema guvernării. Odată ajunse efectiv la putere, programele populiste tind să se lovească de realitate, fie că este vorba despre constrângeri financiare sau de funcționarea statului.

La rândul său, acest lucru îi expune pe populiști acelorași acuzații pe care le-au lansat ani întregi împotriva partidelor de centru: că nu sunt capabili să îmbunătățească în mod semnificativ viața cetățenilor și ar trebui să lase locul celor care pot.

În Ungaria, cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban s-au încheiat la începutul acestui an cu o înfrângere electorală zdrobitoare, după ce cel mai autoritar lider din UE nu a reușit să îndeplinească o serie de promisiuni. În Statele Unite, criza costului vieții, alimentată de politicile administrației Trump, îi afectează pe mulți americani și a redus popularitatea guvernului înaintea alegerilor intermediare.

Jamin a respins ideea că ascensiunea AfD sau creșterea influenței activiștilor de extremă dreapta din mediul online ar fi, în esență, diferite de valurile populiste anterioare din Europa, inclusiv în ceea ce privește retorica incendiară.

„Noi am avut trumpism înaintea americanilor, prin Berlusconi”, a spus Jamin.

Diferența, a explicat el, constă în actualul context politic internațional. Dacă în trecut SUA ar fi încercat probabil să limiteze ascensiunea mișcărilor de extremă dreapta din Europa, administrația Trump, prin disponibilitatea sa de a trece peste constrângerile legale și constituționale, le inspiră acum să meargă și mai departe.

„Faptul că acest mesaj vine de la Casa Albă îi face pe oameni să gândească: «Putem face și noi la fel. Acesta este viitorul politicii»”.