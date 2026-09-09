Trump salută „seara foarte bună” a extremei drepte după victoria AfD de duminică: „Să facem Germania măreaţă din nou”

1 minut de citit Publicat la 08:56 09 Sep 2026 Modificat la 09:09 09 Sep 2026

Preşedintele american Donald Trump a salutat marţi victoria extremei drepte în Germania duminică, văzând în aceasta "o seară foarte bună" pentru "Partidul Populist". Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a salutat, marţi, victoria extremei drepte în Germania duminică, văzând în aceasta „o seară foarte bună” pentru „Partidul Populist”, în mod evident o referire la Alternativa pentru Germania (AfD) care a câștigat detaşat alegerile regionale.

„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară foarte bună. În sfârşit, s-au săturat de regulile şi reglementările absolut oribile în materie de imigraţie care au dăunat atât de mult Germaniei. SUNT ÎN DEPLINĂ ASCENSIUNE şi nu se vor mai lăsa călcaţi în picioare!”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social.



La sfârşitul mesajului său, el a scris şi acronimul MGGA, o probabilă adaptare a propriului său slogan MAGA în „Make Germany Great Again” („Să facem Germania măreaţă din nou”), scrie Agerpres.



Deja principala forţă de opoziţie din ţară, AfD, o formaţiune anti-migranţi şi pro-rusă, a administrat, duminică, o înfrângere usturătoare conservatorilor (CDU) conduşi de cancelarul Friedrich Merz, obţinând aproape 44% din voturi faţă de 17% în Saxonia-Anhalt, un land defavorizat din fosta RDG.



Aceste rezultate au reprezentat un adevărat seism în Germania, ţară care vede acum extrema dreaptă într-o poziţie favorabilă pentru a conduce un land, o premieră după 1945.



Triumful electoral al AfD a fost deja salutat de numeroase personaje din sfera politică a lui Donald Trump, de la un fost ambasador în Germania până la Elon Musk.



Multimiliardarul, un susţinător de lungă durată al AfD, a fost printre primii care au felicitat victoria partidului printr-un răsunător „Bravo!”, ca răspuns la o postare pe X a lui Alice Weidel, co-preşedinta partidului de extremă dreapta.