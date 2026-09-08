AfD a început asediul împotriva lui Friedrich Merz, iar cancelarul german nu pare să aibă niciun răspuns bun

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Extrema dreaptă germană încearcă să transforme victoria zdrobitoare din alegerile de duminică într-o lovitură decisivă împotriva lui Friedrich Merz și a partidului său aflat sub presiune, iar cancelarul pare să nu știe cum să răspundă decisiv acestei provocări, relatează Politico, marți. În timp ce AfD îl atacă pe cancelarul german pe mai multe fronturi tactice, răspunsul vag al acestuia este o promisiune că „va arăta mai multă empatie” față de alegători.

Merz nu a părut să aibă un plan clar pentru a se salva pe sine și partidul său, în timp ce guvernul său se confruntă cu cea mai gravă criză politică de până acum, în afară de promisiuni vagi că va deveni un politician mai bun și mai empatic, la 16 luni de la preluarea funcției de cancelar.

„Suntem cu toții profund șocați”, a declarat Merz, luni, după ce formațiunea de extremă dreapta AfD a obținut un nou rezultat record în alegerile din weekend din Saxonia-Anhalt, în timp ce sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată a scăzut cu mai mult de jumătate.

„Aceasta este cea mai gravă înfrângere electorală suferită de CDU în ultimii ani, poate chiar în ultimele decenii”, a adăugat cancelarul. „Bineînțeles că vor exista consecințe”.

Rămâne neclar totuși care vor fi aceste consecințe. Cota foarte scăzută de popularitate a lui Merz și victoria categorică a AfD au alimentat speculațiile că formațiunea sa conservatoare ar putea încerca un Kanzlertausch, adică o „schimbare a cancelarului”, pentru a-și relansa șansele politice. Merz a declarat, însă, luni, că va rămâne în funcție și va continua reformele economice despre care susține că sunt de mult necesare și că, în timp, vor rezolva problemele economice ale țării.

AfD nu și-a ascuns intenția de a transforma înfrângerea electorală într-un dezastru și mai mare pentru Merz. Formațiunea de extremă dreapta îi curtează în mod deschis pe parlamentarii conservatori din Saxonia-Anhalt pentru a-i convinge să treacă de partea sa, o strategie menită nu doar să-i asigure cele trei mandate suplimentare de care are nevoie pentru a guverna singură, ci și să fractureze tabăra conservatoare și să slăbească controlul lui Merz asupra propriului partid.

„Blocul conservator nu va mai putea câștiga niciodată alegeri federale, acesta este un fapt”, a declarat, luni, la Berlin, șefa partidului, Alice Weidel. „Diferența dintre noi și ei este deja de 10%, iar obiectivul meu declarat este să o măresc semnificativ în cel mai scurt timp posibil”.

Merz a recunoscut că și el face parte din problemă. Doar 9% dintre alegătorii din Saxonia-Anhalt au declarat că aprobă modul în care își exercită mandatul de cancelar, potrivit unui sondaj realizat la ieșirea de la urne pentru televiziunea publică germană.

„Știu că și persoana mea a fost un subiect recurent în această campanie electorală”, a spus Merz. Germanii sunt îngrijorați de situația lor economică și de securitate într-o perioadă tulbure, a continuat el, adăugând: „Trebuie să încercăm, inclusiv eu, să ajungem mai profund la oameni, inclusiv la întreaga lor gamă de emoții”.

Sub presiune

Presiunea asupra lui Merz va crește probabil în următoarele săptămâni, mai ales în perspectiva alegerilor din două regiuni estice, programate pentru 20 septembrie. CDU se îndreaptă spre o înfrângere clară în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde AfD se află înaintea tuturor celorlalte partide. La Berlin, unde CDU guvernează în prezent, formațiunea riscă să piardă puterea în favoarea unei coaliții a partidelor de stânga.

Cum anul viitor sunt programate încă patru alegeri regionale, conservatorii se confruntă cu o alegere clară: să continue confruntarea cu extrema dreaptă aflată în ascensiune sub conducerea unui cancelar profund nepopular sau să schimbe fundamental direcția, cu un nou lider în frunte.

Merz a părut să recunoască dilema în care se află partidul său. „Acest rezultat electoral provoacă tulburări majore, nu doar în țara noastră, ci și în interiorul partidului meu”, a spus el, luni. „Iau această situație extrem de în serios și intenționez ca, în zilele și săptămânile următoare, să fac tot ce îmi stă în putere pentru a răspunde personal gravității momentului”.

Deși cea mai mare parte a discuțiilor privind înlocuirea lui Merz are loc în privat, semnele nemulțumirii conservatorilor față de conducerea sa încep să apară și în public.

„Cine vrea să recâștige încrederea și credibilitatea trebuie, după un asemenea rezultat, să pună totul sub semnul întrebării”, a scris Sepp Müller, parlamentar CDU, într-o postare pe rețelele sociale.

„După un rezultat ca acesta, nu putem pur și simplu să continuăm ca înainte”, a scris Gordon Schnieder, liderul CDU din Renania-Palatinat, pe Twitter.

„Dacă centrul democratic vrea să recâștige încrederea, trebuie să începem cu noi înșine. Nu oamenii trebuie să ne înțeleagă mai bine politica. Noi trebuie să oferim ceea ce oamenii așteaptă de la politică: mai puține conflicte, decizii clare și rezultate concrete”.

„O chestiune de empatie”

AfD îl atacă pe cancelar pe mai multe fronturi politice, criticându-l în privința migrației, acuzând politicile sale energetice pentru dificultățile industriei germane și cerând reluarea importurilor de energie ieftină din Rusia. Însă, multe dintre cele mai eficiente atacuri ale AfD sunt pur tactice.

Chiar în timp ce încearcă să preia puterea în Saxonia-Anhalt prin atragerea unor „fugari” din rândul conservatorilor, AfD se prezintă drept dispusă să colaboreze cu CDU, știind foarte bine că Merz nu ar accepta prăbușirea „cordonului sanitar” care împiedică partidele de centru să coopereze cu extrema dreaptă.

Această strategie îi permite AfD-ului să-l acuze simultan pe Merz că ignoră voința alegătorilor în contextul creșterii rapide a popularității partidului și, în același timp, să-i prezinte pe conservatori drept stângiști deghizați pentru că preferă să colaboreze cu o serie de partide de stânga.

Alegerile din Saxonia-Anhalt ilustrează dilema strategică cu care se confruntă CDU și de care AfD profită. Pentru a evita să guverneze împreună cu AfD, CDU ar trebui, teoretic, să colaboreze cu toate celelalte partide din parlamentul landului, toate aflate la stânga spectrului politic, inclusiv extrema stângă. Pe măsură ce conservatorii resimt presiunea guvernării alături de adversari ideologici, AfD speră că diviziunile tot mai mari privind menținerea cordonului sanitar vor duce în cele din urmă la căderea lui Merz.

„Oamenii și-au pierdut încrederea în partid”, a declarat Weidel. „Înainte de alegeri promit întotdeauna un lucru. După alegeri fac exact contrariul. Așa își pierde orice partid acceptarea și încrederea propriilor alegători. Niciun cancelar de dinainte nu a fost la fel de nepopular precum Friedrich Merz, care a devenit un obstacol major în calea dezvoltării prospere a Germaniei”.

Tino Chrupalla, celălalt președinte al AfD, a spus că, dacă CDU nu renunță la cordonul sanitar, aceasta ar însemna sfârșitul partidului. Dacă formațiunea „continuă pe această cale”, a spus el, „atunci, pe termen scurt, CDU nu va mai exista în estul Germaniei”.

Deși aceste linii de atac ale AfD se dovedesc foarte eficiente, Merz nu a prezentat niciun plan clar pentru a le contracara, în afară de a deveni, în esență, un politician mai bun.

„Nu este doar o chestiune de înțelegere rațională a politicii, ci și una de compasiune, empatie și emoții”, le-a declarat jurnaliștilor, la Berlin, un Merz vizibil sumbru. „Nu sunt genul de persoană care își afișează emoțiile în fiecare zi, dar publicul vrea să vadă alte răspunsuri”.

El a recunoscut că nu a reușit să creeze o legătură cu alegătorii, dar a sugerat că încă mai are timp să învețe.

„Este cu siguranță adevărat că am această problemă, iar sondajele o arată, că mulți oameni nu mă urmează în modul meu de a gândi și în felul în care evaluez lucrurile”, a spus Merz. „Este responsabilitatea mea și mi-o asum. Voi încerca să fac lucrurile diferit, să le fac mai bine, în săptămânile și lunile următoare”.

Întrebarea este dacă partidul său va avea atâta răbdare.