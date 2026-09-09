Scandal cu strigăte în Bundestag. Alice Weidel și Friedrich Merz s-au certat după victoria AfD în Saxonia. „Abia mai puteți merge"

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și șefa partidului extremist AfD, Alice Weidel, s-au certat în Bundestag-ul german, miercuri, la câteva zile după ce formațiunea extremistă a obținut o victorie istorică la alegerile regionale din land-ul Saxonia-Anhalt. Dezbaterea cu strigăte și scandal a început după ce Weidel a exclamat în Bundestag că guvernul lui Merz „e terminat”. „Timpul dumneavoastră a expirat”, i-a spus ea cancelarului german, conform Bild.

„De mult timp este afectată însăși structura de rezistență a economiei”, a strigat Weidel în camera inferioară a parlamentului german. „Împingeți Germania spre faliment de stat”, a adăugat șefa extremiștilor germani.

Weidel a atacat dur ambele partide din coaliția germană.

„În Saxonia-Anhalt sunteți un partid minuscul. Iar în Mecklenburg-Pomerania Occidentală vă îndreptați în aceeași direcție. Pe bună dreptate”, a spus ea despre CDU. Iar despre SPD, după ce parlamentarii social-democrați au râs de pe băncile lor, Weidel a spus: „Foștii alegători ai fostului partid al muncitorilor sunt acum alegătorii noștri și vor schimbarea politică”.

Merz minimalizează succesul AfD

„Abia mai puteți merge de câtă forță aveți”, i-a spus Merz, ezitant, lui Weidel, atacând-o tocmai invocând rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat cu 43,8%. „56% nu v-au votat”, a spus el. „Nu ați obținut majoritatea absolută și nu o veți obține nicăieri”, a continuat el. Parlamentarii AfD au reacționat cu strigăte și aplauze în batjocură.

Președinta Bundestagului, Julia Klockner, de la CDU, a întrerupt vacarmul și le-a cerut parlamentarilor de extremă dreapta să păstreze liniștea. Prima sa intervenție a avut, însă, efect doar pentru scurt timp.

„Ascultatul nu este punctul dumneavoastră forte”, i-a ironizat Merz pe cei de la AfD. Când un parlamentar AfD a hohotit zgomotos în plen, Klockner a amenințat: „Nu suntem pe terenul de fotbal! Dacă se mai întâmplă o dată, vă dau afară!”.

Merz a spus ce diferențiază, în opinia lui, CDU de AfD: formațiunea este atât de prietenoasă cu Rusia, încât membrii săi ar fi râs chiar și de atacul cu drone de la Leipzig, unde o bombă a fost la un pas de a exploda.

În privința migrației, după ce Weidel a cerut mai multe deportări, Merz a recunoscut că există probleme: „Există consens în această coaliție că trebuie să deportăm mai multe persoane”. Dar „remigrația” cerută de AfD nu ar fi altceva decât „epurare etnică”. Guvernul, spune el, face o distincție atentă între cei care muncesc aici și sunt bineveniți și cei care trebuie să părăsească țara.

Germany’s Chancellor Merz:



Nobody threatened Russia. Not NATO. Not the European Union. Not Germany.



Ladies and gentlemen, the only thing that truly threatens Russia and Putin is the radiance of democracy.



Ukraine was on its way into the European democratic family, and that is… pic.twitter.com/8DkZMYAEyI — Clash Report (@clashreport) September 9, 2026

„Nimeni nu a amenințat Rusia. Nici NATO. Nici Uniunea Europeană. Nici Germania.

Doamnelor și domnilor, singurul lucru care amenință cu adevărat Rusia și regimul lui Putin este forța de atracție a democrației.

Ucraina se îndrepta spre integrarea în familia democratică europeană, iar tocmai aceasta este adevărata amenințare pentru regimul lui Putin din Rusia.

Iar dumneavoastră, cei din AfD, știți foarte bine că așa stau lucrurile”, a mai spus cancelarul Merz, făcând referire la pozițiile pro-ruse ale AfD-ului, care a anunțat că susține ridicarea sancțiunilor pentru statul agresor și încetarea ajutorului militar pentru Ucraina.

„Sunteți o forță distructivă”

„Nicăieri în Germania nu veți obține majorități cu această politică”, a declarat Merz. „Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”. Merz a recunoscut că AfD a obținut „un rezultat electoral remarcabil din toate punctele de vedere” în Saxonia-Anhalt.

„Alegătorii au transmis un mesaj foarte clar. Ne-au transmis și nouă, iar mie personal, un mesaj limpede”, a spus el.

El a precizat, însă, că AfD nu și-a atins obiectivul declarat de a obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului de la Magdeburg.

Merz a acuzat AfD că manifestă „dispreț față de organismele noastre democratice” și că îi denigrează în mod repetat pe reprezentanții statului.

„Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”, a declarat Merz.