A început asaltul extremei drepte în Europa. Ce șanse sunt ca scenariul din Saxonia-Anhalt să se repete în Franța și Spania

4 minute de citit Publicat la 21:03 10 Sep 2026 Modificat la 21:04 10 Sep 2026

Proteste la Poarta Brandenburg din Berlin pe 7 septembrie, la o zi după ce extremiștii AfD au câștigat categoric alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Foto: Getty Images

Europa are în lunile următoare un calendar electoral în care adevărata necunoscută este anvergura forțelor de extremă-dreapta, în ascensiune pe tot continentul. Dacă unele predicții se adeveresc, extremiștii de dreapta ar putea să intre în guvernul Spaniei și să obțină chiar președinția Franței, relatează joi agenția EFE, citată de Agerpres.

Partidele naționaliste, cu discurs dur anti-imigrație, negaționiste ale schimbărilor climatice, anti-LGBT și pro-ruse fac deja parte din mai multe guverne naționale și regionale europene. Ultimele sondajele sugerează că prezența lor instituțională nu va face decât să crească, adaugă agenția citată.

Rămâne de văzut dacă aceste partide rezistă în fața "cordoanelor sanitare" - tactica prin care partidele pro-UE, atât de stânga, cât și de dreapta, exclud orice alianță cu cele naționaliste. Aceste cordoane au început deja să se fisureze, remarcă EFE.

Începând din 13 septembrie, odată cu alegerile parlamentare din Suedia, până la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța din mai 2027, europenii vor trebui să clarifice la urne toate acestor incertitudini.

13 septembrie, alegeri parlamentare în Suedia. 20 septembrie, noi alegeri regionale în Germania

Premierul suedez Ulf Kristersson, care conduce o coaliție de dreapta ce guvernează cu sprijinul extremei-drepte, se confruntă cu un scrutin în care favoriții sunt social-democrații, aflați în prezent în opoziție.

Sondajele sugerează că formațiunea de extremă-dreapta Democrații Suedezi ar putea obține pe 13 septembrie circa 20% din voturi, aproximativ la fel ca la alegerile anterioare.

Pe 20 septembrie, au loc alegeri regionale în landurile germane Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin.

Ele vin după ce partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut 43,8% din voturi pe 6 septembrie, la scrutinul din landul estic Saxonia-Anhalt. Potrivit presei, puțin i-a lipsit acestei formațiuni să câștige majoritatea absolută.

În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD conduce în sondaje, dar este departe de a obține majoritatea absolută, iar o coaliție formată din formațiuni pro-UE, respectiv Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii și Stânga (Die Linke) ar obține suficiente mandate în legislativul regional pentru a guverna, potrivit proiecțiilor recente.

În Berlin, sondajele arată Stânga (Die Linke) este în creștere. Formațiunea ar putea conduce o coaliție tripartită cu Verzii și SPD, în timp ce AfD ar ajunge abia pe locul trei.

Tot în Germania, în primăvară, sunt programate alegeri în landurile Saarland, Schleswig-Holstein, Renania de Nord-Westfalia și Bremen.

Alegeri parlamentare în Letonia pe 3 octombrie. Alegeri generale în Bosnia-Herțegovina pe 4 octombrie

La alegerile legislative din Letonia, partidul de centru-dreapta al actualului prim-ministru Andris Kulbergs este favorit, în timp ce partidul conservator și naționalist "Letonia Întâi" ar urma să obțină între 8,5% și 13% din voturi.

Pe 4 octombrie, în Bosnia-Herțegovina vor fi aleși cei trei membri ai președinției colegiale, membrii parlamentului statal și ai parlamentelor celor două entități ale țării, Republica Srpska și Federația Bosniei și Herțegovinei, precum și liderii acestora.

Se așteaptă ca Alianța Social-Democraților Independenți (SNSD), formațiune naționalistă și pro-rusă, să își mențină poziția dominantă în Republica Srpska, entitatea sârbilor bosniaci.

Alegeri legislative anticipate în Serbia pe 25 octombrie și alegeri prezidențiale în Bulgaria

Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea de guvernământ a președintelui Aleksandar Vucic și care, contrar numelui său, este o formațiune naționalistă, și-a consolidat tot mai mult poziția, inclusiv prin discursuri pro-ruse.

EFE remarcă faptul că în actualul legislativ sârb, 27 din cele 250 de mandate sunt deținute de deputați de extremă-dreapta, proveniți de la patru partide.

În Bulgaria, în aceeași zi cu scrutinul din Serbia, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale.

Pe lângă cele prezidențiale, alegerile municipale vor avea loc înainte de sfârșitul anului, la o dată ce nu a fost încă stabilită. Micul partid naționalist Renașterea participă la ambele alegeri, dar nu pare să aibă perspective de a juca un rol cheie.

Alegeri municipale în Italia, urmate de alegeri generale

Italia va avea anul viitor atât alegeri generale, cât și locale, dar încă nu au fost anunțate datele. Perioada legală pentru alegerile municipale a fost fixată între 15 aprilie și 15 iunie, iar termenul constituțional pentru alegerile generale este toamna anului 2027, deși ideea organizării acestora mai devreme, în primăvară, câștigă teren.

Premierul Giorgia Meloni, care a câștigat alegerile legislative precedente pe o platformă apropiată de dreapta extremă, dar care odată ajunsă la putere s-a apropiat de Bruxelles, abordează alegerile din 2027 de pe poziția de prim-ministru cu cea mai lungă perioadă în această funcție în Italia postbelică.

EFE remarcă însă că partidele din coaliția sa și-au erodat popularitatea. În plus, vine din urmă un partid autentic de extremă-dreapta, "Viitorul Național", condus de general în rezervă Roberto Vannaci.

Alegeri prezidențiale în Franța, pe 18 aprilie și 2 mai. Alegeri municipale și regionale în Spania, pe 23 mai

La alegerile prezidențiale din Franța, din aprilie-mai 2027, una dintre principalele opțiuni ale extremei-drepte franceze rămâne Marine Le Pen, care ar fi astfel la a patra încercare de a ajunge la Palatul Elysee.

Deși ea conduce în sondaje, rezultatul rămâne deschis, mai ales că încă nu au fost stabiliți toți candidații, iar configurația celui de-al doilea tur, în care se confruntă primii doi candidați cu cele mai multe voturi, va fi decisivă.

În Spania, premierul socialist Pedro Sanchez a declarat că nu va organiza alegerile generale - care trebuie să se desfășoare înainte de 22 august - în același timp cu alegerile municipale și regionale, programate pentru 23 mai.

Estimările arată Partidul Popular, care guvernează deja în mai multe orașe și regiuni împreună cu partidul de extremă-dreapta Vox, și-ar putea consolida prezența instituțională.

Opoziția și unii dintre partenerii parlamentari îi cer lui Sanchez să convoace alegerile generale cât mai curând posibil. Dacă premierul nu reușește nici anul acesta să obțină adoptarea bugetului pentru anul viitor, atunci este posibilă organizarea alegerilor legislative în primăvară.

Însă toate sondajele arată că formațiunea conservatoare Partidul Popular și Vox ar câștiga lejer și ar putea forma guvernul.

Alegeri generale în Grecia, în primăvară

"Soluția Greacă", principala formațiune de extremă-dreaptă din Grecia, ar putea, conform sondajelor, să-și crească numărul mandatelor parlamentare de la 12, în prezent, la 25, devenind al patrulea partid ca mărime în legislativ.

Tot conform sondajelor, partidul naționalist și conservator Foni Logikis (Vocea Rațiunii) ar putea accede, în premieră, în legislativ. În schimb, partidul religios Niki, în prezent cu 10 mandate, s-ar putea să nu mai intre în legislativul grec.