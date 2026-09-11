Comisia Europeană deblochează banii cu care Ucraina își poate cumpăra rachete Patriot

Sistem antirachetă Patriot. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a aprobat vineri o nouă tranșă, în valoare de 6,1 miliarde de euro, din programul european de asistență financiară totalizând 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. O particularitate a acestei noi tranșe este că o parte din fonduri urmează să fie folosită pentru achiziția de rachete Patriot, după ce statele membre au acceptat o derogare de la condițiile programului, a anunțat executivul comunitar într-un comunicat citat de Agerpres.

Program de asistență financiară pentru Ucraina constă într-un împrumut din care Ucraina primește în tranșe, până la sfârșitul anului viitor, 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar.

Acest împrumut va trebui rambursat de Kiev doar dacă Rusia îi va plăti "daune de război". În caz contrar, suma va fi achitată de statele UE care au acceptat să-l garanteze. Singurele care au refuzat sunt Ungaria, Cehia și Slovacia.

De ce au acceptat statele UE o derogare referitoare la achiziția de armament

Una dintre condițiile atașate acordării împrumutului este să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE. Un sistem antiaerian european comparabil cu sistemul american Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, dar disponibilitatea acestuia este redusă.

Prin urmare, statele blocului comunitar au acceptat o derogare de la condițiile împrumutului, astfel încât Ucraina să poată cumpăra cu aceste fonduri interceptoare Patriot, în valoare de 3,2 miliarde de euro, sumă ce se regăsește în noua tranșă de 6,1 miliarde de euro.

"Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze diferite produse de apărare în domeniile apărării antiaeriene și antirachetă, muniției, dronelor și războiului electronic. Cu această aprobare, Ucraina poate achiziționa acum și echipamentele Patriot de care are nevoie pentru a-și proteja mai bine cerul de atacurile fără discriminare ale Rusiei.

Împreună cu statele noastre membre și cu NATO, vom continua să obținem rezultate pentru Ucraina, consolidând în același timp propria apărare a Europei", a comunicat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Banii din împrumutul pentru armament se întorc parțial în UE

Aceste fonduri vor sprijini achiziționarea de produse din domeniul apărării atât de la companiile din UE, cât și de la cele ucrainene. În urma acordului de luni al statelor membre, decizia permite, de asemenea, Ucrainei să achiziționeze rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Sunt prevăzute cinci derogări de la condițiile standard de eligibilitate: trei pentru drone și componente fabricate în Ucraina care depășesc pragurile de cost și două pentru echipamente fabricate în SUA, în special interceptoare PAC-3, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL (Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina) coordonat de NATO.

Mecanismul PURL permite ca state europene membre ale NATO și Canada să achiziționeze din SUA arme și muniții destinate Ucrainei.

Rachetele Patriot din SUA vin în anii următori. Ucrainenii le vor mai repede din stocurile țărilor europene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaților Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul își conservă aceste stocuri și a redus drastic livrările către Ucraina.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, Ucraina ar putea achiziționa cu fondurile eliberate din împrumutul european aproximativ o mie de rachete Patriot. Însă cele mai multe dintre acestea vor fi livrate abia în anii următori.

Prin urmare, ministrul le-a cerut susținătorilor Ucrainei să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.