Europa cumpără rachete Patriot fabricate în SUA pentru Ucraina. Ce țări contribuie la noul pachet de sprijin

Noile interceptoare vor consolida apărarea Ucrainei în ceea ce este probabil să fie o iarnă dificilă. Foto: Getty Images

Mai multe țări europene pregătesc achiziționarea de rachete interceptoare Patriot fabricate în SUA pentru Ucraina, într-un efort de a consolida apărarea antiaeriană a țării înaintea iernii, când sunt așteptate noi atacuri rusești asupra infrastructurii critice, potrivit unor surse familiarizate cu planul, citate de Bloomberg.

Pachetul, negociat în cadrul mecanismului NATO PURL, vine ca răspuns la solicitările președintelui Volodimir Zelenski, care a cerut aliaților 300 de interceptoare Patriot pentru lunile de iarnă.

Noile interceptoare vor consolida apărarea Ucrainei în ceea ce este probabil să fie o iarnă dificilă, o perioadă în care Moscova tinde să își intensifice atacurile asupra infrastructurii critice a țării, au declarat sursele citate.

Kievul a declarat că are nevoie urgentă de sprijin pentru apărarea antiaeriană și, în special, de rachete interceptoare, în urma intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice din ultimele luni. Pachetul aflat în negociere reprezintă un răspuns direct la solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat sursele.

Liderul ucrainean a spus că are nevoie ca aliații să livreze 300 de rachete Patriot la timp pentru iarnă.

Planul va fi discutat în cadrul unei reuniuni a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, programată marți, au adăugat sursele. Este de așteptat ca SUA să participe la reuniune. Și alți aliați, printre care Grecia, Germania și Cehia, sunt așteptați să contribuie, a declarat o altă sursă.

Înaintea reuniunii, guvernul britanic a anunțat că va aloca încă 135 de milioane de dolari programului PURL, o sumă nespecificată urmând să fie destinată rachetelor Patriot. Guvernul britanic a precizat că angajamentul a fost convenit după vizita la Kiev a premierului Andy Burnham și a ministrului Apărării, Wes Streeting.

Reacția lui Volodimir Zelenski

Într-o postare pe rețelele sociale, înaintea reuniunii de joi, Zelenski a salutat anunțul Marii Britanii, spunând că această contribuție la „pachetul de iarnă” va fi „direcționată, în special, către achiziționarea unor interceptoare Patriot suplimentare, care reprezintă o prioritate absolută în contextul atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii critice și a vieții înseși”.

În demersurile sale pentru a obține mai multe sisteme Patriot, Ucraina a făcut presiuni și asupra Uniunii Europene pentru a-i permite să cumpere interceptoarele fabricate în SUA cu bani proveniți dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro, o măsură care necesita o derogare de la condițiile fondului. Luni, țările UE au aprobat solicitarea.

Decizia reflectă dificultățile cu care Europa se confruntă în continuare în încercarea de a-și consolida propria industrie de apărare. Numeroase țări UE sperau ca împrumutul acordat Ucrainei să contribuie la direcționarea cheltuielilor către sistemele de apărare antiaeriană SAMP/T fabricate în UE, în locul sistemelor Patriot produse în SUA. Însă, așa cum se întâmplă adesea, realitățile războiului intervin în aceste planuri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefa executivului UE, a confirmat marți după-amiază derogarea.

„Salut acordul statelor membre privind derogarea care permite Ucrainei să achiziționeze produse esențiale pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot”, a declarat ea într-un comunicat