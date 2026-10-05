Nicușor Dan dezvăluie că a refuzat cetățenia franceză: „M-am simțit străin. Eu am plecat hotărât să mă întorc”

Nicușor Dan a început să studieze matematica la Universitatea din București, dar ulterior a primit o bursă pentru studii în Franța. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, într-un interviu pentru Antena Stars, că i s-a oferit oportunitatea să devină cetățean francez, atunci când a locuit în Franța pentru studii, dar a refuzat. Șeful statului a spus că, deși a petrecut mai mult timp în Franța decât și-a propus, șase ani în loc de un an, întotdeauna a știut că se va întoarce în România. Președintele a adăugat că deși și-a făcut prieteni acolo, s-a simțit „străin”.

„Eu am plecat hotărât să mă întorc”, a spus președintele României, despre anii petrecuți în Franța de la vârsta de 18 ani până la 24.

Nicușor Dan a început să studieze matematica la Universitatea din București, dar ulterior a primit o bursă pentru studii în Franța. Președintele și-a continuat studiile superioare de matematică în Paris începând din 1992, urmând cursurile la École Normale Supérieure (ENS) Paris. Au urmat un masterat la Universitatea Paris 11 și doctoratul la Universitatea Paris 13.

„Am plecat hotărât să mă întorc”

Președintele a dezvăluit, într-un interviu pentru Antena Stars, că inițial a dorit să locuiască doar un an în Franța. El a spus că s-a simțit „străin” în cei șase ani pe care i-a petrecut la Paris.

„Eu am plecat hotărât să mă întorc. Eu n-am avut nicio ezitare în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce am învățat acolo pentru profesia mea. În construcția noastră este limba pe care o vorbim și sunt multe generații succesive de experiențe care ne fac să vedem lumea într-un anumit fel. M-am simțit străin”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a dezvăluit că a refuzat cetățenia franceză și cei din jurul lui și-au dat seama că nu are de gând să părăsească România pentru totdeauna.

„Profesorul meu e o persoană foarte caldă și am păstrat o relație, inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Școala Normală Superioară București. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat așa la mine și a zis: „tu ești cu noi aici, vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia ta”.



Cum v-am spus, am plecat hotărât să mă întorc și... într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu... Am avut discuția asta și am spus că nu ar fi onest. Cu toate că, evident, respect foarte mult și poporul și cultura franceză. Și sunt recunoscător că am avut anii ăștia de formare pe banii statului francez”, a mai spus Nicușor Dan.

Mesajul președintelui pentru diaspora

Președintele României a adăugat că nimeni nu părăsește România „de bucurie”, ci din cauza lipsurilor.

„În primul rând că nimeni n-a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat оameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a adăugat că statul are obligații în raport cu cetățenii din diaspora.

„În primul rând serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi să funcționeze repede, să-ți schimbi buletinul, pașaportul, lucrurile astea. Apoi, avem un program pentru limbă română pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu ajunge în anumite locuri și nu e suficient nici în locurile în care există și el trebuie îmbunătățit.

Iar apoi, evident, există o diferență de calitate a administrației publice în țările în care ei sunt față de România și aici avem, la noi acasă avem de muncă. Adică vii la fel, să-ți faci o dezbatere succesorală și vezi că durează de 10 ori mai mult decât ar dura acolo”, a explicat președintele.

Nicușor Dan s-a arătat convins că românii vor începe să se întoarcă acasă și i-a îndemnat să vină să „testeze” România ca să vadă că țara a evoluat în ultimii 20 de ani.

„Sunt convins că se vor întoarce. Da, da, da. Știți cum este? Ca în familie. Petreci tot timpul cu copilul tău și te duci în vizită la niște prieteni și zic „vai ce mult a crescut” și tu te uiți: „cum a crescut?”. Bineînțeles că a crescut. Așa e și România. Mă întâlnesc cu ambasadorii, cu oameni politici străini care au spus „vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani”.



Nouă ni se pare că că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare. Se va întâmpla și se va întâmpla într-un termen mediu. Veniți și testați România, pentru că sunt multe prejudecăți și sunt multe schimbări care s-au întâmplat. De exemplu, în sistemul medical. Suntem altundeva decât eram acum

20 de ani. Și bineînțeles că mai avem multe de făcut”, a conchis președintele.