"Jos Ţarul". Zeci de oameni au fost arestaţi la Moscova după ce, la un miting al comuniștilor, au strigat lozinci anti-Putin

1 minut de citit Publicat la 11:22 05 Oct 2026 Modificat la 11:22 05 Oct 2026

Aproximativ 60 de oameni au fost arestaţi la Moscova după ce au strigat lozinci anti-Putin. Sursa foto: Profimedia

Poliția din Moscova a reținut, duminică, aproximativ 60 de persoane în timpul unui miting autorizat al Partidului Comunist, după ce participanții au început să scandeze lozinci împotriva Kremlinului, notează Kiev Independent.

Informația a fost furnizată de partid și de organizația rusă pentru drepturile omului OVD-Info. Mitingul a marcat aniversarea crizei constituționale din Rusia din 1993, când o confruntare între președintele Boris Elțin și parlamentarii din tabăra radicală a culminat cu bombardarea de către armată a clădirii parlamentului din Moscova. Autoritățile au raportat 123 de morți, în timp ce estimările neoficiale indică un bilanț de ordinul sutelor.

Răsturnare de situaţie la miting

Partidul Comunist a organizat evenimente anuale ca simbol al rezistenței față de reformele din epoca Elțin, însă mitingul autorizat de anul acesta a luat o turnură neașteptată, participanții scandând lozinci precum „Libertate pentru deținuții politici”, „Pentru alegeri corecte” și „Jos Țarul”.

OVD-Info relatează că participanții au scandat, de asemenea, „Nu represiunii politice”, „Jos Roskomnadzor” și „Jos partidul escrocilor și hoților”.

Evenimentul fusese autorizat de autoritățile din Moscova, însă, potrivit relatărilor, reținerile s-au intensificat pe măsură ce mitingul se apropia de final, iar participanții au început să scandeze sloganuri mai direct îndreptate împotriva Kremlinului.

Inițial aproximativ 20 de persoane au fost duse la secția de poliție Krasnopresnenskiy din Moscova, ulterior numărul total al celor reținuți ajungând la circa 60. Nu toți cei reținuți erau susținători ai Partidului Comunist: 26 erau membri sau simpatizanți ai Partidului Comunist, 30 făceau parte din partidul liberal Iabloko, iar alții erau activiști.

Partidul Comunist, principala opoziţie din Rusia

Partidul Comunist, principala forță de opoziție parlamentară din Rusia, se aliniază în general poziției Kremlinului în chestiuni majore de securitate națională și politică externă, inclusiv în ceea ce privește susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Deși critică ocazional politica internă, partidul nu contestă direct guvernarea președintelui Vladimir Putin.

În ultimii ani, Rusia a intensificat măsurile represive împotriva opoziției politice și a activismului anti-război. În luna august, Curtea Supremă a Rusiei a interzis partidului Iabloko să participe la alegerile parlamentare programate pentru perioada 18-20 septembrie.

În septembrie, autoritățile i-au reținut, printre alții, pe Anna Șatunovskaia-Biurno și Grigori Grișin – membri ai partidului Iabloko (formațiune care militează pentru pace și a fost scoasă în afara legii) – în cadrul unei campanii mai ample de reprimare a disidenței și a organizării politice.