Rusia amenință R. Moldova. Zaharova: ”Ar putea să experimenteze dacă s-a săturat să mai aibă reprezentanţă diplomatică în Rusia”

Autorităţile moldovene ar putea „să experimenteze” dacă s-au săturat să mai aibă diplomaţi moldoveni care lucrează în Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. FOTO: Profimedia Images

Autorităţile moldovene ar putea „să experimenteze” dacă s-au săturat să mai aibă diplomaţi moldoveni care lucrează în Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ea a comentat declaraţiile făcute la Chişinău privind posibilitatea expulzării ambasadorului rus.

Anterior, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a sugerat că autorităţile ţării l-ar putea declara persona non grata pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov.

Miercuri, Ozerov a primit o notă de protest din partea Ministerului de Externe de la Chişinău, după ce drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova. Diplomatul a calificat aceste demersuri drept nefondate.

„Dacă s-au săturat să mai aibă diplomaţi moldoveni care lucrează aici, ar putea să experimenteze”, a declarat Zaharova pentru agenția rusă de stat TASS, întrebată despre această posibilitate.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat că nu exclude scenariul expulzării ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, după ce şapte drone au survolat ilegal spaţiul aerian al ţării pe 17 noiembrie, iar şase explozii au fost raportate. Au fost descoperite fragmente de dronă în mai multe regiuni.

„Prima întrebare legată de eventuala expulzare. Evident şi această măsură este în instrumentarul pe care îl putem folosi. Întrebarea este cât de mult ajută în momentul de faţă acest lucru. Credeţi-mă, am spus-o şi public, şi eu, ca simplu cetăţean, sunt tentat la un asemenea lucru. Merită, tare mult merită acest om să fie trimis acolo de unde a venit, dar trebuie să comensurăm în contextul în care ne aflăm acum şi ce trebuie să facem, astfel încât să păstrăm liniştea şi pacea”, a declarat preşedintele Parlamentului de la Chişinău, citat de Radio Moldova.

„Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă - aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova.

Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Încă nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene", a reacționat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la incidentul din cursul zilei de marți.