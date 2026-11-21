Rusia a atacat cu rachete balistice oraşul natal al lui Zelenski. Au murit doi oameni, iar alţi 58 au fost răniţi

2 minute de citit Publicat la 09:40 21 Noi 2026 Modificat la 09:40 21 Noi 2026

Rusia a atacat cu rachete balistice oraşul natal al lui Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Un atac cu rachete balistice rusești asupra orașului Krivoi Rog, localitatea natală a lui Volodimizr Zelenski, din regiunea Dnipropetrovsk, a avut loc vineri seara, 20 noiembrie. Un băiat de 7 ani și un paramedic în vârstă de 20 de ani și-au pierdut viața, iar 58 de persoane, inclusiv patru copii, au fost rănite, informează Kiev Post.

28 dintre persoanele rănite se află în stare gravă. În timpul operațiunii de salvare, Rusia a lovit aceeași zonă de încă trei ori cu drone de tip Shahed. Atacul asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski a avut loc la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a promis un răspuns „mult mai dureros” ca urmare a atacurilor Ucrainei asupra Podului Crimeii.

Printre persoanele rănite se numără 4 copii, iar 27 de oameni se află în stare gravă, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare din Krivoi Rog. Conform datelor disponibile la ora 23:00 (ora locală), informațiile preliminare indicau avarierea a 23 de blocuri de locuințe, a unui spital și a unor spații comerciale.

Forțele ruse au lansat două rachete balistice către parcarea unui restaurant popular din centrul orașului. Totodată, un număr mare de clădiri rezidențiale și sedii ale unor agenți economici din zonă au suferit avarii, a relatat anterior Vilkul.

„În timpul operațiunii de salvare de urgență, inamicul a efectuat, în mod cinic, încă două lovituri cu drone Shahed cu propulsie cu reacție”, a scris el.

Într-o declarație separată, emisă mai puțin de o oră mai târziu, Vilkul a raportat un al treilea atac cu o dronă Shahed asupra aceleiași locații, acuzând Rusia că a vizat în mod deliberat salvatorii, personalul medical și lucrătorii serviciilor de utilități.

Băiatul, care fusese spitalizat anterior în stare extrem de gravă, a decedat la terapie intensivă, a relatat Vikul la ora 22:22, ora locală. „Medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, dar leziunile la nivelul capului au fost foarte grave”, a spus el.

Un paramedic de pe ambulanță, în vârstă de 20 de ani, a murit, de asemenea, la spital, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Hanzha.

Bombardamente în regiunea Dnipropetrovsk

Vineri seară, forțele ruse au atacat și districtul Dnipro. O casă privată a luat foc în comunitatea Obuhivka, iar trei persoane au fost rănite.

Potrivit lui Hanzha, un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost spitalizat, starea sa fiind de gravitate medie, în timp ce două femei, cu vârste de 61 și 75 de ani, primesc îngrijiri în regim ambulatoriu.

Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski și al doilea oraș ca mărime din regiunea Dnipropetrovsk, se află la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) de linia frontului și a fost vizat în mod repetat de atacuri rusești de la începutul invaziei la scară largă.

În noaptea de joi spre vineri, rușii au lovit cu rachete balistice trei poduri din Kiev. Loviturile cu rachete balistice lansate de Rusia au avariat vineri dimineață trei poduri peste Nipru din Kiev. Circulația dintre malul stâng și malul drept al capitalei a fost afectată, iar în mai multe raioane au izbucnit incendii. Trei persoane au fost ucise și cel puțin alte 15 rănite în atacul asurpa Kievului.