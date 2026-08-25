Zelenski anunță că Ucraina a primit un lot mic de rachete Patriot, după ce le ceruse insistent în ultima vreme

1 minut de citit Publicat la 16:31 25 Aug 2026 Modificat la 16:31 25 Aug 2026

Volodimir Zelenski anunțase recent că SUA vor furniza lunar rachete pentru sistemele Patriot către Ucraina / Foto: Getty Images

Ucraina a primit recent un număr mic de interceptoare Patriot de fabricaţie americană, capabile să doboare rachete balistice ruseşti, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de Agerpres.

De asemenea, Ucraina a primit confirmarea viitoarelor livrări ale sistemului francez de rachete sol-aer Crotale, a declarat preşedintele, citat de postul de televiziune Suspilne.

El nu a precizat câte unităţi au sosit şi nici cine le-a furnizat.

De asemenea, în urmă cu două săptămâni, Volodimir Zelenski anunțase că SUA vor furniza lunar rachete pentru sistemele Patriot către Ucraina, însă numărul acestora nu este suficient pentru nevoile apărării aeriene ucrainene.

Zelenski nu a menționat câte rachete ar urma să primească Ucraina în fiecarelună și nici dacă este vorba despre un nou acord cu SUA sau despre unul încheiat anterior, care va rămâne în vigoare.

De altfel, Ucraina cerea licențe pentru rachetele Patriot încă de acum doi ani, însă administrația Biden a refuzat fără explicații.

Oficialii ucraineni au declarat pentru Kyiv Independent că, dacă administrația americană precedentă ar fi aprobat propunerea, Ucraina ar putea produce deja rachetele-interceptor necesare pentru a-și apăra orașele de atacurile balistice tot mai intense ale Rusiei.

„Am încercat să facem asta și am sugerat diverse variante, dar ni s-a spus pur și simplu «nu», fără nicio explicație”, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile.

Aproape doi ani mai târziu, Ucraina a revenit exact la aceeași solicitare – doar că acum în circumstanțe mult mai dificile.

Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.

Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.

Noul demers pentru obținerea licențelor de producție a venit chiar în momentul în care Trump părea să dea înapoi de la semnalele anterioare, potrivit cărora le-ar putea aproba.