Reîncepe asaltul lui Putin împotriva alegerilor din Europa. Armata de boți de la Kremlin țintește mai ales Franța și Germania

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Rusia reprezintă o amenințare pentru viitoarele alegeri din cele mai mari democrații ale Europei, iar platformele sociale trebuie să își intensifice eforturile împotriva rețelelor de boți ale Moscovei, a avertizat șeful structurii suedeze de combatere a dezinformării, citat de Politico. Șeful Agenției suedeze pentru Apărare Psihologică a declarat că platforme precum Twitter, TikTok și Facebook trebuie să acționeze mai mult pentru a combate mașinăria de propagandă a Rusiei.

Într-un interviu pentru Politico, Magnus Hjort, directorul general al agenției menționate, a declarat că alegerile reprezintă o „oportunitate” pentru mașinăria de război informațional a lui Vladimir Putin de a încerca să polarizeze și să divizeze societățile europene.

Principalul obiectiv al Kremlinului este să-i facă pe alegători să se îndoiască dacă politicienii lor ar trebui să continue să trimită bani și arme Ucrainei, prin răspândirea unor informații false despre corupția din Ucraina și alte presupuse abuzuri, a adăugat el.

Hjort și echipa sa nu cred că Rusia vizează alegerile generale de duminică din Suedia, în parte pentru că în țară există un consens extins privind continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În schimb, a spus el, Rusia își concentrează atenția asupra unor țări mai puternice, unde urmează alegeri, inclusiv scrutinuri regionale în Germania și campania prezidențială din Franța, unde formațiuni de extremă dreapta considerate mai favorabile Kremlinului ar putea obține rezultate bune.

„Evaluarea noastră este că Rusia acordă prioritate altor alegeri, altor țări, unor țări mai mari din Europa”, a spus Hjort. „Urmează alegeri în Germania, la nivel regional și local”, a adăugat el. „Anul viitor avem alegeri prezidențiale în Franța”.

Declarațiile lui Hjort vin după avertismente privind tentativele Rusiei de a influența alegătorii din Germania în această lună, precum și după controversa izbucnită înaintea alegerilor de duminică din Suedia în legătură cu legăturile cu Rusia ale unui oficial de extremă dreapta.

În Germania au crescut temerile privind războiul hibrid desfășurat de Kremlin, inclusiv după un atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, dar și în urma unor postări și înregistrări video false distribuite pe rețelele sociale, în care candidați electorali erau acuzați în mod fals de corupție și infracțiuni sexuale. Alte alegeri sunt programate pe 20 septembrie la Berlin și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, este așteptată să obțină rezultate bune.

În Franța, Marine Le Pen, al cărei partid, Rassemblement National, a fost criticat în trecut pentru simpatiile sale față de Rusia, conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Actori susținuți de Rusia au vizat Suedia în ultimii ani prin campanii de dezinformare și influență, inclusiv înaintea aderării țării la NATO. Hjort a declarat că dorește ca platformele sociale să facă mai mult pentru desființarea rețelelor de conturi automatizate care răspândesc dezinformare din străinătate și desfășoară campanii de influență.

Întrebat dacă este mulțumit de eforturile depuse de companii precum Meta și de platforme precum TikTok și Twitter pentru combaterea problemei, Hjort a răspuns: „De platforme? Nu. Cred că platformele ar trebui să facă mai mult pentru a elimina aceste rețele de boți. Așadar, există loc de îmbunătățiri”.

Giganții rețelelor sociale au propria lor „agendă”, aceea „de a face bani”, a spus el. „Noi avem o agendă diferită. Vrem să eliminăm rețelele de boți care ne vizează democrațiile. Bineînțeles că nici ei nu le vor pe platformele lor. Problema nu este aceasta, ci faptul că eliminarea lor presupune efort”.

Hjort a adăugat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile. Trebuie să găsim modalități mai bune de a ne proteja democrațiile. Trebuie să colaborăm cu omologii noștri din țările europene și trebuie să găsim o cale de a purta un dialog mult mai eficient cu platformele”.

Lupta împotriva mașinăriei de propagandă a lui Putin

Hjort a declarat că agenția sa observă un „flux constant” de manipulare și ingerință informațională din străinătate, provenind inclusiv din Rusia, China și Iran.

În ultimele zile, echipa sa a identificat indicii privind o tentativă de campanie de dezinformare aliniată intereselor Rusiei, care folosește așa-numita metodă Matrioșca, sau a „păpușii rusești”. Aceasta urmărește să distragă atenția verificatorilor de informații, jurnaliștilor și altor persoane prin trimiterea unor e-mailuri cu mesajul „uitați ce fac rușii”, a explicat el. „Ideea este ca ei să preia informația, să caute clipul video respectiv sau orice alt material este indicat și apoi să îl publice împreună cu o dezmințire în care spun: «Este fals», pierzându-și astfel timpul verificând toate acestea”.

Hjort consideră că cea mai bună modalitate de a combate astfel de campanii este pur și simplu să nu li se ofere atenția pe care o caută.

„Multe dintre aceste lucruri trebuie ignorate”, în loc să se cadă în „capcana” Rusiei, a spus el. „Vor să vă atragă în discuție, vor să vă înfurie, vor să vă agite. Vor să reacționați, vor să distribuiți informații care polarizează (...) Așa că cel mai bine este să le lăsați să treacă neobservate”.

„Rețeaua de vacanță”

Hjort a declarat că un actor statal, pe care autoritățile nu l-au identificat public, se află în spatele unei rețele de 1.200 de conturi de pe Twitter care a vizat Suedia și alte țări în încercarea de a diviza societățile.

Rețeaua a primit porecla „rețeaua de vacanță”, deoarece conturile au început prin a discuta aparent despre subiecte inofensive, precum concediile și sportul.

În total, rețeaua a publicat 50.000 de postări și comentarii în 2025 și 2026, exprimând în mod intenționat opinii menite să provoace diviziuni, fie extrem de favorabile, fie extrem de ostile față de principalele teme politice, a precizat agenția. „Așa poți acționa dacă vrei să polarizezi o societate”, a spus Hjort.

Șeful agenției a declarat că echipa sa este pregătită să gestioneze orice situație care ar putea apărea în ultimele zile ale campaniei electorale din Suedia și că lucrează îndeaproape cu serviciile de securitate, autoritățile electorale și agenția pentru apărare civilă, în cadrul unui mecanism creat pentru protejarea democrației.

Deocamdată, el nu este îngrijorat că Rusia ar putea influența campania. „Evaluarea noastră este că, în acest moment, nu vedem nicio campanie coordonată care să vizeze Suedia”, a spus el.

Cel mai mare risc pentru alegerile de duminică ar putea fi chiar teama excesivă a oamenilor față de influența Rusiei. „Poate că teama de ingerințele străine ar putea fi una dintre cele mai mari probleme”, a spus Hjort. „Amenințarea ar putea fi exagerată, iar acest lucru ar putea determina pe cineva să spună că alegerile nu au fost corecte, că scrutinul a fost vizat. Iar asta ar putea afecta formarea unui guvern stabil după alegeri”.