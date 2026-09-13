Franța rămâne în urma vecinilor săi europeni: PIB-ul ar putea crește mai puțin în 2026 decât se estima

„Reziliența” mult lăudată, care a susținut economia franceză prin crize succesive, s-a epuizat. De data aceasta, spre deosebire de vecinii săi europeni, Franța se confruntă în mod clar cu dificultăți. Cu cheltuielile de consum la un nivel scăzut, puterea de cumpărare, și ea, în scădere, investițiile aproape stagnante, inflația și șomajul în creștere concomitentă, aproape nimic nu merge bine, potrivit Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), scrie Le Monde.

În loc de creșterea anuală de 0,7% așteptată în iunie, sau chiar 0,9% în previziunile anterioare, Produsul Intern Brut (PIB) va crește cu cel mult 0,4% până la sfârșitul anului 2026, jumătate din cât a crescut în 2025.

După o scădere în timpul iernii, de 0,2% în primul trimestru, și o stagnare în primăvară, se așteaptă ca activitatea economică să intre aproape de hibernare. INSEE prognozează o creștere de doar 0,1% în al treilea trimestru și de doar 0,2% în al patrulea.

Verdictul este dur, iar comparația este și mai dureroasă: în timp ce Franța este în urmă, restul Europei își revine în ciuda mediului internațional și a creșterii ratelor dobânzilor care afectează aproape fiecare economie din lume.

„Cu aceste perspective de creștere de 0,4%, Franța se așteaptă să aibă performanțe de trei ori mai slabe în 2026 decât media principalelor economii din zona euro”, notează Dorian Roucher, șeful departamentului de perspective economice de la INSEE.

Germania este așteptată să înregistreze o creștere de 1%, Spania de 2,6%, iar Italia de 0,9%. Fiind cea mai slabă performanță dintre principalele economii europene, Franța este, de asemenea, singura țară care se preconizează că va înregistra o creștere mai lentă în 2026 decât în ​​2025.

La Ministerul Finanțelor, unde pregătirea bugetului seamănă din ce în ce mai mult cu o ecuație imposibilă, această performanță slabă complică și mai mult lucrurile. Ministrul Economiei, Roland Lescure, urmează să anunțe vineri revizuirea scenariului macroeconomic pentru sfârșitul anului și pentru 2027, iar veștile nu vor fi pozitive. Din punct de vedere politic, lovitura este severă.

Cu alegerile din ce în ce mai aproape, este probabil ca performanța guvernului să fie afectată, iar platformele de campanie vor fi mai constrânse decât se așteaptă de realitățile economice.

Promisiunea ocupăeii depline a forței de muncă a fost abandonată

Totuși, cum a ajuns economia franceză în acest punct, când în urmă cu doar câteva luni Germania era considerată „omul bolnav al Europei”? Roucher oferă mai multe explicații.

Una este chiar vremea. INSEE estimează, așa cum anunțase Ministerul Finanțelor pe 2 septembrie, că valul de căldură a costat economia 0,1 puncte procentuale de creștere, în principal prin impactul său asupra producției agricole. Al doilea factor este „inversarea bruscă” a activității de lucrări publice în urma alegerilor municipale din martie.

În al treilea rând, piața muncii este „într-o stare mai proastă” în Franța decât în ​​alte părți ale Europei, din cauza creșterii șomajului și a creșterii lente a salariilor.

„În cele din urmă, cu deficite publice care depășesc 5% din PIB, stimulul fiscal este inevitabil mai puțin favorabil decât în ​​țările vecine”, subliniază el.

În Germania, de exemplu, „bazooka fiscală”, un plan masiv de investiții de 500 de miliarde de euro, începe să dea roade. Se preconizează că țara va înregistra o creștere de 1% în 2026, în ciuda impactului negativ al nivelurilor scăzute ale apei de pe Rin asupra producției industriale.

Dincolo de aceste eșecuri, Franța suferă, la fel ca altele, de contextul internațional marcat de conflicte, tensiuni comerciale și creșterea prețurilor la energie. Deși inflația a scăzut sub 2% în decembrie 2025, aceasta a crescut din nou în întreaga Europă, deși în ritmuri variabile. În Franța, inflația este așteptată să ajungă la 2,9% la sfârșitul anului 2026, față de 2,4% în august.

Prețurile la energie și o creștere așteptată a costurilor produselor proaspete în urma valului de căldură sunt factorii care determină această nouă creștere. În special, Franța se descurcă puțin mai bine decât vecinii săi în ceea ce privește inflația.

Măsurate prin indici armonizați, se așteaptă ca aceste creșteri de prețuri să ajungă la 4,5% în Spania și 3,8% în Italia în acest an, comparativ cu 3,1% atât în ​​Franța, cât și în Germania.

Însă acest avantaj nu le va aduce francezilor niciun beneficiu real, deoarece salariile nu țin pasul cu creșterea prețurilor.

„Revenirea inflației abia începe să fie luată în considerare în negocierile salariale”, a declarat Clément Bortoli, șeful diviziei de sinteză economică a INSEE.

Iar echilibrul puterii nu este în favoarea angajaților, deoarece creșterea șomajului, care a început în 2025, este menită să continue.

În loc de promisiunea ocupării depline a forței de muncă, făcută de președintele Emmanuel Macron în timpul campaniei sale de realegere din 2022, 8,6% din populația activă ar putea fi șomeră până la sfârșitul anului. Se preconizează că sectorul privat va reduce 66.000 de locuri de muncă, în timp ce locurile de muncă pentru ucenici continuă să dispară.

Singurul segment dinamic al pieței muncii în 2026 este cel al activităților independente, cu 95.000 de noi microantreprenori și alți proprietari individuali, adesea cu venituri minime.

Apel la economisire

Surpriza inflației și scăderea numărului de locuri de muncă salariate au avut o consecință pe care francezii o observă deja de luni de zile în viața lor de zi cu zi: puterea lor de cumpărare scade. Scăderea anuală este estimată la 0,4%.

„Această scădere este similară cu cea observată în 2025, dar acum o mare parte a gospodăriilor sunt afectate”, notează INSEE, spre deosebire de anul precedent.

În 2025, scăderea puterii de cumpărare a rezultat, în principal, dintr-o scădere a veniturilor din dividende, afectând doar anumite gospodării, în general mai bogate.

Având în vedere că puterea de cumpărare este în scădere, este greu de imaginat o creștere dinamică a cheltuielilor de consum. De fapt, se așteaptă ca acestea să fie lente în acest an, crescând doar cu 0,3%. Pentru a sprijini consumul, francezii apelează chiar și la economiile lor, reducând rata de economisire de la 17,8% în 2025 la 17,3% în 2026.

Atenți la cheltuielile zilnice, consumatorii își reduc, de asemenea, planurile, în special pentru locuințe. Piața locuințelor existente va avea de suferit de pe urma unei creșteri preconizate a costurilor de împrumut, cu un efect de domino asupra sectoarelor precum întreținerea, renovarea și serviciile. Per total, se preconizează că investițiile gospodăriilor vor scădea cu 1,3% în acest an.

Întreprinderile nu vor interveni pentru a relansa economia. De asemenea, afectate de costurile mai mari ale împrumuturilor și de cererea slabă, companiile își reduc planurile de investiții. Se preconizează că investițiile totale ale afacerilor vor scădea cu 0,3% în acest an, după o ușoară creștere de 0,7% în 2025. Costul energiei și, mai târziu în cursul anului, creșterea salariilor din renegocieri vor afecta rezultatul final.

Se preconizează că marja de profit a companiilor va scădea la 31,6% din valoarea adăugată, cu 0,7 puncte procentuale mai puțin decât în ​​2025.

În cele din urmă, singurul motor care ar putea impulsiona o creștere modestă în 2026 este comerțul exterior. Echipamentele aerospațiale și navele civile și militare înclină balanța comercială spre exporturi, în timp ce cererea internă slabă frânează importurile.