Nicușor Dan a avut o întâlnire cu Friedrich Merz: „Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania”

1 minut de citit Publicat la 20:06 13 Sep 2026 Modificat la 20:06 13 Sep 2026

Președintele României, Nicușor Dan, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Nicușor Dan / X

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, duminică, un mesaj după întâlnirea cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, la Summitul European al Arcticii. Șeful statului român a spus că „discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania”, subliniind că „parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România”.

„O întâlnire productivă cu cancelarul federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European al Arcticii. Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania.

În ceea ce privește securitatea, am subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO împotriva amenințărilor rusești, inclusiv a incursiunilor dronelor în spațiul aerian al aliaților, și am discutat despre potențialul cooperării industriale în domeniul apărării dintre România și Germania”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

A good meeting with Federal Chancellor of Germany, @bundeskanzler, in Rovaniemi, on the margins of the European Arctic Summit. Our discussion reconfirmed the solid partnership between Romania and Germany.



On security, I stressed the need to reinforce NATO's Eastern Flank… pic.twitter.com/UeCTvpSnfg — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 13, 2026

Șeful statului român a subliniat că „parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România”.

„Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, în cadrul căruia România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune robustă și o finanțare adecvată pentru agricultură.

Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, iar progresele înregistrate de aceasta merită un sprijin ferm, inclusiv deschiderea în timp util a tuturor capitolelor de negociere” a mai scris Nicușor Dan.