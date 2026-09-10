Moldova se mișcă atât de repede cu reformele încât Bruxelles-ul nu mai ține pasul. Resurse suplimentare au fost alocate pentru Chișinău

Comisia Europeană a început să redirecționeze resurse interne către procesul de aderare al Republicii Moldova, după ce ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea departamentului de a ține pasul, au declarat oficiali UE pentru Euronews.

Guvernul Republicii Moldova a implementat reformele necesare atât de rapid, încât Comisia încearcă acum să recupereze decalajul, realocând resursele existente pentru a monitoriza progresul.

„Performanța impresionantă a Moldovei în ceea ce privește reformele UE dă roade. Am avut o convorbire plăcută cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am discutat următorii pași pe calea aderării Moldovei la UE”, a scris marți, pe X, comisarul pentru extindere, Marta Kos.

Moldova’s impressive record of EU reforms is paying off.



I had a good call with new Prime Minister @Vasile_Tofan during which we discussed the next steps on Moldova’s EU accession path.



I also informed the Prime Minister we are now in the final phase to unlock the next payment… — Marta Kos (@MartaKosEU) September 8, 2026

Departamentul pentru extindere al Comisiei, deja suprasolicitat de progresele simultane înregistrate în mai multe țări candidate, a trebuit să transfere resursele către țările cu cele mai bune performanțe.

Chișinăul a insistat intens asupra reformelor cerute de UE de când Maia Sandu a devenit președinte în 2020, instalând un guvern pro-UE cu o majoritate parlamentară confortabilă.

„Reformele pe care le întreprindem în ultimii cinci ani sunt cu adevărat fără precedent”, a declarat presei Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru Integrare Europeană, la p reuniune ministerială de vineri.

„Formula noastră pentru ca aceste reforme să aibă succes este voința politică și determinarea cetățenilor noștri de a acționa cu tărie în favoarea oportunității actuale care există în Uniunea Europeană”, a declarat ea.

La rândul său, Comisia trebuie să verifice dacă toți candidații aplică reformele corect, ceea ce înseamnă că trebuie să își adapteze expertiza la ritmul pe care fiecare țară îl poate susține în mod realist.

Kievul avansează, de asemenea, agenda sa de reforme, care a căpătat un nou avânt odată cu preluarea mandatului de către prim-ministrul Serhii Koretskyi în iulie. Cu toate acestea, efortul de război al țării și presiunea bugetară continuă să afecteze candidatura sa la aderare.

Marți, FMI a publicat un raport care analizează potențialele beneficii economice ale aderării la UE pentru țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova, excluzând Ucraina din cauza „dimensiunii mult mai mari și a conflictului militar continuu”.

Acest progres tehnic rapid se contrazice în mod stângaci cu realitatea politică din Consiliul UE, unde căile de aderare ale Ucrainei și Moldovei rămân legate.

Cuplarea politică

„Cuplarea” se referă la practica informală de conectare a proceselor de aderare ale două țări. Gruparea țărilor este utilă în special în timpul ratificării, deoarece permite statelor membre să ratifice un singur tratat de aderare, așa cum au făcut România și Bulgaria în 2007, când au aderat la blocul comunitar.

Ucraina și Moldova au început împreună procesul de aderare în 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă asupra Ucrainei. În decembrie 2023, liderii UE au deschis simultan negocierile de aderare cu ambele țări.

Procesul de la Kiev a fost apoi blocat timp de doi ani de un veto din partea Ungariei condusă de Viktor Orbán, înrădăcinat în dispute bilaterale privind tratamentul aplicat minorității maghiare din regiunea Transcarpatia de est a Ucrainei.

Impulsul a revenit după ce partidul Tisza al lui Péter Magyar l-a înlăturat pe Orbán de la putere în aprilie, determinând Budapesta și Kievul să deschidă negocieri pentru a rezolva disputele bilaterale. În iunie, Ungaria și-a ridicat vetoul asupra primului grup de negocieri.

Al doilea dintre cele șase clustere s-a deschis în iulie. De atunci însă, Ungaria a încetinit din nou procesul, deoarece peste un deceniu de retorică anti-Ucraina sub Orbán face ca progresul rapid să fie greu de acceptat pentru mulți maghiari.

Deși tensiunile sunt o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această cuplare înseamnă că Moldova a fost prinsă la mijloc.

Cuplarea a fost determinată de considerații geopolitice majore. Moldova are de mult timp o prezență militară rusă în Transnistria, ceea ce înseamnă că atunci când a izbucnit războiul în 2022, țara s-a aflat în spatele liniei frontului, cu trupe rusești pe propriul teritoriu.

Cuplarea este foarte importantă și pentru Kiev, care vede perspectiva unei viitoare aderări la UE ca pe o gură de oxigen care ancorează țara în afara sferei de influență a Rusiei.

Deoarece Moldova s-a alăturat procesului de extindere alături de Ucraina, se argumentează că dacă Chișinăul ar merge mai departe singur, în timp ce Kievul este blocat de dispute bilaterale, ar trimite un semnal politic greșit.

De aceea, principalii susținători ai aderării Ucrainei, în special statele baltice, au insistat asupra menținerii cuplării pe tot parcursul fazei de deschidere a clusterelor.

Însă aspectul tehnic al aderării, reformele în sine, nu trebuie să aștepte ca politica să recupereze decalajul.

Oficialii UE se așteaptă ca unirea celor două țări est-europene să se mențină până când toate clusterele rămase vor fi deschise. Din acel moment, se așteaptă ca situația să se schimbe rapid, cu condiția ca Moldova să își mențină impulsul reformelor.

„Avem un obiectiv ambițios, acela de a fi pregătiți să încheiem negocierile până la începutul anului 2028”, a declarat Gherasimov.