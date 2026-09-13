Topul pensiilor în România. Cât încasează un senior în București în comparație cu cei din județele sărace

2 minute de citit Publicat la 11:50 13 Sep 2026 Modificat la 11:50 13 Sep 2026

Diferențele dintre veniturile pensionarilor sunt vizibile și la nivel regional. Foto: Getty Images

Datele Casei Naționale de Pensii Publice arată diferențe semnificative între veniturile pensionarilor din România, atât în funcție de județul în care au lucrat, cât și în funcție de categoria profesională din care fac parte. În timp ce aproximativ un milion de pensionari primesc pensia minimă, în anumite categorii de pensii de serviciu venitul mediu lunar depășește 25.000 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit datelor CNPP, 6 din 10 pensionari au în prezent o pensie mai mică decât pensia medie la nivel național. Situația este și mai dificilă în cazul celor cu cele mai mici venituri, pentru care pensia calculată în baza contribuțiilor nu ajunge la nivelul minim garantat de stat.

În prezent, pensia minimă este de 1.281 de lei. Aproximativ un milion de persoane ajung la acest nivel de venit. Chiar dacă, în urma calculului pensiei, ar rezulta un cuantum mai mic, între 1.000 și 1.200 de lei, diferența până la pragul minim este acordată prin mecanismul indemnizației sociale.

Bucureștiul, la polul opus față de cele mai sărace județe

Diferențele dintre veniturile pensionarilor sunt vizibile și la nivel regional. În București, pensia medie ajunge la aproximativ 3.581 de lei pe lună, cea mai ridicată valoare.

În Sectorul 1, media este și mai mare, depășind 4.100 de lei pe lună.

La polul opus se află județele din Moldova și sudul țării, unde pensiile medii sunt cu peste 1.000 de lei mai mici decât în Capitală.

Cea mai mică pensie medie este în Botoșani: 2.229 de lei.

Județul e urmat de:

Vrancea: 2.274 de lei

Vaslui: 2.283 de lei

Giurgiu: 2.291 de lei

Suceava: 2.359 de lei

Diferența dintre București și Botoșani ajunge astfel la aproximativ 1.350 de lei pe lună.

La nivelul județelor cu cele mai mari pensii medii, după București urmează:

Hunedoara: 3.494 de lei

Brașov: 3.330 de lei

Gorj: 3.312 lei

Diferențele reflectă, în mare măsură, istoricul economic și industrial al fiecărei zone, nivelul salariilor din perioada activă și structura ocupațională a populației. Sistemul public de pensii leagă cuantumul pensiei de veniturile pentru care s-au plătit contribuții și de stagiul contributiv. CNPP precizează că pensia se stabilește pe baza punctajelor acumulate pe parcursul întregii perioade de activitate.

Pensiile speciale, cât 20 de pensii minime

Diferențele devin și mai mari atunci când sunt comparate pensiile din sistemul public cu pensiile de serviciu.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, magistrații, judecători și procurori, au o pensie medie de 25.638 de lei pe lună.

Este echivalentul a aproximativ 20 de pensii minime.

Pe următoarele poziții se află pensionarii din aviația civilă, cu o pensie medie de 22.502 lei pe lună.

Foștii angajați ai Curții de Conturi au o pensie medie de 10.727 de lei, în timp ce personalul auxiliar din instituțiile publice beneficiază de o pensie medie de aproximativ 7.340 de lei pe lună.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile fiscale adoptate anul trecut, inclusiv contribuția de sănătate (CASS) pentru pensii, trebuie menținute pentru ca bugetul Sănătății să rămână echilibrat.

Discuția vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că se ia în calcul extinderea după 2027 a perioadei în care pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei plătesc CASS, pentru a acoperi diferența de câteva miliarde de lei din noua Lege a salarizării.