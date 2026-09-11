21 de linii de transport public din București vor avea traseele modificate duminică

3 minute de citit Publicat la 20:46 11 Sep 2026 Modificat la 20:46 11 Sep 2026

Mai multe linii de transport în comun vor circula pe trasee diferite. Sursa foto: Facebook/STB

Traseele a 21 de linii de transport public din Capitală vor fi modificate temporar duminică, 13 septembrie, iar trei linii navetă vor fi înfiinţate pentru preluarea călătorilor, în contextul restricţiilor de trafic impuse pentru desfăşurarea etapei a V-a a competiţiei de ciclism "Turul României", a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, cursa va avea loc pe Calea Victoriei, Pod Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei, Str. BP Haşdeu, Str. Vasile Pârvan, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Piaţa Victoriei, Şos. Kiseleff, până la Piaţa Arcul de Triumf (fără afectarea intersecţiei), cu întoarcere pe Şos. Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, motiv pentru care traficul rutier va fi restricţionat pe aceste artere duminică, în intervalul orar 7:00-15:00.

Linia 61 va funcţiona, până la ridicarea restricţiilor, pe un traseu scurtat între "Complex Apusului" şi "Piaţa Operei".

Linia 66 va funcţiona, pe perioada întregii zile, între "Spitalul Fundeni" şi "Piaţa Rosetti".

Linia 69 va funcţiona, pe perioada întregii zile, pe un traseu scurtat între terminalul "Valea Argeşului" şi "Podul Operei".

Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul suspendat al liniei 69, va fi înfiinţată linia navetă 669 (operată cu troleibuze cu autonomie), care va funcţiona între "Bd. Basarabia" şi "Piaţa Rosetti".

Linia 85 va funcţiona, pe perioada întregii zile, între "Arena Naţională" şi "Piaţa Rosetti".

Linia 86 va funcţiona, până la ridicarea restricţiilor, pe traseul de bază între "Baicului" şi intersecţia Bd. Dacia/Str. Polonă, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre "Cartier Pajura".

Pe sensul spre "Baicului", linia 86 va funcţiona pe traseul de bază între "Cartier Pajura" şi intersecţia Calea Griviţei/Şos. Nicolae Titulescu, apoi pe Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia unde va reveni apoi pe traseul actual.

Linia 90 va fi suspendată până la ridicarea restricţiilor de circulaţie.

Până la reluarea circulaţiei troleibuzelor liniei 90, călătorii vor fi preluaţi de linia navetă 690 (operată cu troleibuze cu autonomie), care va funcţiona între terminalul "M Petrache Poenaru" şi "Podul Operei" şi de linia navetă 691 (operată cu troleibuze cu autonomie), care va funcţiona între terminalul "Arena Naţională" şi "Piaţa Universităţii".

Linia 97 va funcţiona, până la ridicarea restricţiilor, pe traseul actual între terminalul "Clăbucet" şi intersecţia Calea Griviţei/ Şos. Nicolae Titulescu, apoi pe un traseu modificat.

Pe sensul spre "Clăbucet", linia 97 va funcţiona pe traseul actual între "Pasaj Mihai Bravu" şi intersecţia Bd. Dacia/Str. Polonă.

Linia 100 va funcţiona pe traseul actual între "Aeroportul Henri Coandă" şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între "Complex Pantelimon" şi intersecţia Splaiul Independenţei/Calea Victoriei/Str. Naţiunile Unite (Piaţa Naţiunile Unite), apoi pe un traseu modificat pe sensul spre "Piaţa Operei".

Linia 122 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Pasaj Domneşti" şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri.

Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între "C.E.T. Sud Vitan" şi intersecţia Splaiul Independenţei/Calea Victoriei/Str. Naţiunile Unite (Piaţa Naţiunile Unite), apoi pe un traseu modificat.

Linia 137 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Carrefour Militari" şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri.

Linia 168 va funcţiona pe traseul de bază între "Valea Ialomiţei" şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 178 va funcţiona între terminalul "Complex Apusului" şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witting (Gara de Nord), cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, apoi traseul de bază.

Linia 203 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Cartier Greenfield" şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Victoriei. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205 va funcţiona pe traseul actual între terminalul "M Străuleşti" şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat.

Linia 226 va funcţiona pe traseul de bază între "Depoul Alexandria" şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri.

Linia 311 va funcţiona între "Faur" şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat.

Linia 368 va funcţiona pe traseul de bază între "Valea Oltului" şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat.

Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Piaţa Reşiţa" şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între "Piaţa Sf. Vineri" şi intersecţia Splaiul Independenţei/Calea Victoriei/Str. Naţiunile Unite (Piaţa Naţiunile Unite), apoi pe un traseu modificat.

Pe sensul spre "Piaţa Sf. Vineri", autobuzele vor circula pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia Bd. Libertăţii/Bd. Unirii (Piaţa Constituţiei), apoi pe un traseu modificat.