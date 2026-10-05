"Tartanul era tot valuri, te afundai în el când călcai". Noul pod hobanat din Arad intră în reparaţii la nouă luni de la inaugurare

Noul pod hobanat din Arad intră în reparaţii la nouă luni de la inaugurare. FOTO Agerpres

Noul pod hobanat din municipiul Arad, care a costat 165 de milioane de lei şi a fost deschis traficului în 24 decembrie 2025, intră în reparaţii, lucrările vizând trotuarele şi pista de biciclete care fuseseră acoperite cu tartan, în loc de asfalt, dar care după jumătate de an a început să se desprindă.

Trotuarul şi pista de biciclete au fost închise cu gard metalic, pe una dintre părţile podului, pentru ca muncitorii să poată face reparaţii, însă traversarea pe jos sau cu bicicleta se poate face pe cealaltă parte, în timp ce traficul rutier nu e afectat.



În vară, după aproximativ jumătate de an de la deschiderea traficului pe noul pod, pe reţelele sociale au început să apară imagini cu tartanul care se desprinde, în condiţiile în care trotuarul şi pista nu au fost acoperite cu asfalt pentru a se reduce greutatea structurii, care înainte de finalizarea lucrărilor s-a deformat.



Imaginile au fost însoţite de numeroase comentarii critice faţă de această lucrare de infrastructură.



Lucrări de decopertare a tartanului au fost începute de câteva zile, însă Primăria Arad nu ştie deocamdată ce soluţie definitivă va se aplica pentru refacerea trotuarului şi a pistei. Într-un răspuns transmis, luni, la solicitarea Agerpres, reprezentanţii Primăriei Arad precizează că reparaţiile se vor face cu bani din garanţia reţinută de la firma care a executat lucrările de construire a podului.



"În prezent, se îndepărtează partea de tartan care prezintă exfolieri. Pentru remedierea corespunzătoare a deficienţelor constatate, aşteptăm stabilirea şi comunicarea soluţiei tehnice de remediere. Lucrările de remediere vor fi efectuate pe cheltuiala executantului", a transmis instituţia.



Primăria a încasat în cont o garanţie pentru lucrări de aproximativ 20 de milioane de lei.



Mulţi dintre cei care traversează podul zi de zi pentru a ajunge în centrul oraşului din cartierul Aradul Nou, sau în sens invers, sunt nemulţumiţi de calitatea lucrărilor la obiectiv.



"Tartanul era deja tot valuri, te afundai în el când călcai. Este o lucrare făcută de mântuială, primele probleme cu tartanul le-am observat după numai câteva luni de la deschiderea podului", a spus un biciclist care locuieşte în cartier.



Podul a avut probleme încă dinainte de inaugurare. În iunie 2025, prefectul judeţului Arad, Mihai Paşca, anunţa că Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificat lucrările şi a constatat "deformări" ale structurii, fiind aplicată o amendă constructorului.



"S-au constat acele deformări pe care le-am putut observa cu toţii şi care au apărut în faza finală a execuţiei lucrării, s-a aplicat cu acea ocazie şi o sancţiune contravenţională de către inspector constructorului şi s-a dispus remedierea deficienţelor constate printr-o modalitate care urmează să fie stabilită de către proiectant şi, bineînţeles, aprobată de către investitor. De altfel, reprezentanţii Inspectoratului fac parte şi din comisia de recepţie şi asigurăm şi pe această cale cetăţenii că această recepţie se va realiza doar în condiţiile legii şi în condiţiile în care toate deficienţele vor fi remediate", afirmase prefectul.



Primăria Arad a decis atunci să amâne deschiderea traficului cu câteva luni, arătând că "podul hobanat peste Mureş nu corespunde din punct de vedere tehnic".



"Pentru siguranţa traficului şi a tuturor celor care urmează să-l folosească sunt necesare reglaje suplimentare la nivelul hobanelor", se menţiona într-un comunicat, în care se mai preciza că se aplică penalităţi constructorului, conform contractului.



În august 2025, autorităţile locale, constructorul şi proiectantul au decis ca structura să fie "uşurată" cu până la 1.500 de tone pentru a se remedia deformările, astfel că s-a renunţat la straturile de asfalt de la trotuare şi piste de biciclete, la borduri sau alte elemente. După reducerea greutăţii, hobanele au fost reglate din nou, dar "valurile" nu au fost complet eliminate, autorităţile precizând că este vorba doar de probleme de estetică, nu de siguranţă.