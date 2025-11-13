Noul pod hobanat din Arad va fi deschis în decembrie, după ce a avut probleme tehnice înaintea recepţiei din vară

Edilul a spus că hobanele au fost retensionate. Foto: Agerpres

Noul pod hobanat din municipiul Arad, care a costat 165 de milioane de lei, dar nu a mai fost recepţionat în vară din cauza unor probleme tehnice constatate de autorităţi, va fi deschis traficului în luna decembrie, lucrările de remediere a problemelor fiind în curs de finalizare. Primarul Aradului, Călin Bibarţ, a declarat joi, întrebat într-o conferinţă de presă despre situaţia podului, că "lucrările de remediere sunt în curs de finalizare şi se va respecta termenul avansat în vară pentru deschiderea circulaţiei rutiere, respectiv luna decembrie", scrie Agerpres.



Edilul a spus că hobanele au fost retensionate, iar în prezent mai au loc lucrări la trotuare şi pentru reinstalarea parapetelor, date jos pentru realizarea modificărilor la structură. Primarul a precizat că testele la pod vor avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare.



Pe 18 iunie, prefectul judeţului Arad, Mihai Paşca, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificat lucrările şi a constatat "deformări" ale structurii podului, fiind aplicată o amendă constructorului.



"S-au constat acele deformări pe care le-am putut observa cu toţii şi care au apărut în faza finală a execuţiei lucrării, s-a aplicat cu acea ocazie şi o sancţiune contravenţională de către inspector constructorului şi s-a dispus remedierea deficienţelor constate printr-o modalitate care urmează să fie stabilită de către proiectant şi, bineînţeles, aprobată de către investitor. De altfel, reprezentanţii Inspectoratului fac parte şi din comisia de recepţie şi asigurăm şi pe această cale cetăţenii că această recepţie se va realiza doar în condiţiile legii şi în condiţiile în care toate deficienţele vor fi remediate", afirmase prefectul.



La aceeaşi dată, Primăria Arad a transmis, printr-un comunicat de presă, că deschiderea traficului pe noua construcţie se amână cu câteva luni. Instituţia arăta că recepţia lucrărilor nu poate avea loc "întrucât podul hobanat peste Mureş nu corespunde din punct de vedere tehnic".



"Pentru siguranţa traficului şi a tuturor celor care urmează să-l folosească sunt necesare reglaje suplimentare la nivelul hobanelor", se menţiona în comunicat, în care se mai preciza că se aplică penalităţi constructorului, conform contractului.



În luna august, autorităţile locale, constructorul şi proiectantul anunţau, într-o conferinţă de presă desfăşurată pe noul pod, că structura va fi "uşurată" cu până la 1.500 de tone pentru a se remedia problemele, urmând să se renunţe la straturi de asfalt de la trotuare, la borduri sau alte elemente. Astfel, reducerea greutăţii structurii, înainte ca hobanele să fie reglate din nou, avea ca scop eliminarea "valurilor" care erau vizibile la nivelul părţii carosabile.



Toate remedierile sunt făcute pe banii firmelor implicate în proiect, iar Primăria nu va plăti nimic suplimentar, precizau autorităţile.



Noul pod peste Mureş din Arad, care a costat 165,7 de milioane de lei, urma să fie dat în folosinţă în această vară. Lucrările au început în 2022, iar construcţia are 295 de metri lungime, o lăţime de 23,5 metri, are piste de biciclete şi iluminat decorativ pe bază de leduri.



Podul va permite o legătură rutieră mai rapidă între mari cartiere ale municipiului, respectiv UTA, Confecţii, Pârneava, Alfa şi Aradul Nou.