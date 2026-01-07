Trafic aglomerat pe DN 1 spre Bucureşti. Se circulă în coloană la Predeal, Azuga şi Buşteni. Rutele ocolitoare

Traficul rutier este îngreunat şi pe sensul de urcare către Braşov. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează miercuri că se înregistrează aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti al DN 1, circulându-se în coloană pe raza staţiunilor Predeal, Azuga şi Buşteni, dar şi între localităţile Posada şi Comarnic, potrivit Agerpres. Şoferii pot folosi patru rute ocolitoare pentru a evita posibilele ambuteiaje.

Trafic aglomerat pe DN 1 spre Capitală

Sunt perioade în care se circulă destul de greoi pe Valea Prahovei, însă, în alte momente, pe anumite tronsoane de drum, maşinile rămân nemişcate în coloană. Poliţiştii sunt la datorie pe DN1 şi încearcă să dirijeze traficul.

Coada lungă de autoturisme se formează încă de la intrarea în Predeal pe sensul Braşov către Ploieşti şi, bineînţeles, regăsim aceste valori de trafic destul de crescute până la ieşirea din Comarnic. Sunt momente în care şi pe celălalt sens de mers: Ploieşti - Braşov se circulă cu dificultate. Mai exact, traficul rutier este îngreunat între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi pe raza staţiunii Buşteni.

Rute ocolitoare pentru a evita aglomeraţia de pe DN 1

Poliţiştii recomandă folosirea rutelor alternative, calculând timpul destinaţiei cu ajutorul aplicaţiilor de telefon, respectiv:

DN 1A Braşov - Cheia - Ploieşti - Autostrada A3 - Bucureşti;

DN 73 Râşnov - Bran - Câmpulung - Piteşti;

DN 73 Râşnov - Câmpulung - DN 72A - Târgovişte;

DN 71 Sinaia - Târgovişte - Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii recomandă ca, la revenirea din vacanţă, pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, conducătorii auto să verifice cu mare atenţie traseul pe care îl au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie creşte şi pot opta pentru rute alternative.

Sfaturi pentru şoferi

"Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus.

Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie.

În nicio situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive. Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă", transmite Centrul Infotrafic.