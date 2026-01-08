Posturi tăiate doar pe hârtie la ASF, ANRE ȘI ANCOM, de unde puţini vor pleca acasă. Unii sindicalişti au blocat reforma în Instanţă

Posturi tăiate doar pe hârtie la ASF, ANRE ȘI ANCOM, de unde puţini vor pleca acasă. Foto: Guvernul României

Marea reformă din ASF, ANRE ȘI ANCOM, instituţiile privilegiate ale statului, nu merge cum plănuia premierul Bolojan. Posturile au fost tăiate doar pe hârtie, fiindcă în realitate sunt puţini cei care au plecat acasă. La ANRE şi ASF salariile au scăzut cu 30%, dar la ANCOM sindicaliştii au blocat în instanţă procedura de reorganizare.

Procesul de reorganizare a început, dar la unele instituţii s-a blocat. Iar la altele discutăm de oameni daţi afară într-un număr mic.

La ANRE ar trebui să vedem 289 de posturi, desfiinţate deci 60 de posturi. Jumătate dintre ele nu sunt ocupate, deci puţini vor pleca acasă.

La ASF ar trebui să dispară 80 de posturi din organigramă, însă se aşteaptă toate contestaţiile.

La ANCOM ar trebui să dispară 160 de posturi, dar 84 erau ocupate. În momentul de faţă, discutăm că s-a blocat tot acest proces în Instanţă. La capitolul salarii - remuneraţiile ar trebui să scadă cu 30%.

La ANRE, lefurile sunt cele mai mari. Preşedintele George Niculescu câştiga 15.000 de euro pe lună. El ar trebui să ajungă la un salariu de 10.500 de euro pe lună, după scădere.

Reducerile de 30% nu se vor face doar la şefi, ci şi la ceilalţi angajaţii ale instituţiilor.