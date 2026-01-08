Guvernul unei țări a interzis deținerea unor rase de pisici. Cum motivează autoritățile decizia

Guvernul olandez s-a angajat să protejeze pisicile ale căror caracteristici estetice sunt în detrimentul bunăstării lor. FOTO: Profimedia Images

Guvernul olandez a interzis deținerea a două rase de pisici bine-cunoscute și populare: pisicile cu urechile îndoite, cum ar fi Scottish Folds, și pisicile fără păr, cum ar fi Sphynxes. Scopul interdicției, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, este de a preveni achiziționarea de noi exemplare și de a preveni proliferarea acestor rase, potrivit ilpost.it.

Potrivit guvernului olandez, caracteristicile genetice care fac aceste pisici foarte ușor de recunoscut și căutate sunt, de asemenea, dăunătoare animalelor în sine.

Pisicile cu urechi îndoite sunt cauzate de osteocondrodisplazie, o tulburare genetică care afectează dezvoltarea oaselor și a cartilajului, făcându-le susceptibile la dureri osoase, șchiopătare și rigiditate articulară. În prezent, nu există niciun leac pentru această afecțiune, deși severitatea afecțiunii variază foarte mult de la pisică la pisică.

Pisicile fără păr au dificultăți în reglarea temperaturii corpului și sunt mai predispuse la infecții, deoarece lipsa părului din urechi facilitează pătrunderea murdăriei. Pielea lor este, de asemenea, vulnerabilă la lumina soarelui, crescând riscul de cancer de piele.

Guvernul olandez s-a angajat de mult timp să protejeze pisicile și câinii ale căror caracteristici estetice plăcute sunt în detrimentul bunăstării lor. Primele planuri de interzicere a deținerii anumitor tipuri de câini și pisici datează din 2023, în timp ce o interdicție privind reproducerea anumitor tipuri de animale de companie, inclusiv a pisicilor fără păr și a celor cu urechi îndoite, este în vigoare din 2014. Interdicția, însă, nu a împiedicat importul și comercializarea lor.

Jean Rummenie, ministrul Pescuitului, Siguranței Alimentare, Horticulturii și Conservării Naturii, a declarat că bunăstarea animalelor este una dintre prioritățile sale și că este inacceptabil ca unele animale să fie supuse unor suferințe inutile din cauza caracteristicilor lor fizice.

Interdicția nu este retroactivă; prin urmare, oricine deținea deja aceste pisici și le-a cipat înainte de începerea interdicției va putea continua să le dețină. Amenda pentru nerespectare este de până la 1.500 de euro.