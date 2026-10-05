Rusia și-a modernizat dronele Geran-4 cu un sistem de navigație îmbunătățit și un nou focos, conceput pentru a lovi infrastructura

Potrivit HUR, un sistem similar este folosit pe noua dronă Geran-5. FOTO: Getty Images

Rusia și-a modernizat dronele de atac Geran-4 cu tehnologii care le fac mai greu de bruiat și le permit să navigheze mai precis, chiar și fără să se bazeze în totalitate pe semnalele satelitare, a anunțat serviciul ucrainean de informații militare (HUR). Noua versiune, folosită de Rusia începând din această toamnă, dispune și de un focos conceput pentru a lovi infrastructura, inclusiv poduri și linii electrice de înaltă tensiune, potrivit Kyiv Post.

Una dintre îmbunătățiri este un mic senzor magnetic produs de compania americană PNI Sensor. Acesta ajută drona să detecteze modificările poziției sale și să corecteze erorile din sistemul de navigație de la bord, îmbunătățindu-i capacitatea de a-și menține cursul.

Rusia a adăugat, de asemenea, un sistem de navigație optică numit „Susanin”. Pe scurt, sistemul folosește o cameră pentru a compara ceea ce vede drona la sol cu imaginile stocate în computerul său.

Acest lucru îi permite dronei să recunoască locul în care se află și să urmeze ruta planificată chiar și fără să se bazeze pe GPS sau pe alte sisteme de navigație prin satelit.

Potrivit HUR, un sistem similar este folosit pe noua dronă Geran-5. Geran-4 modernizată este echipată și cu un nou focos conceput special pentru a ataca infrastructura. Acesta poate folosi o încărcătură explozivă perforantă puternică pentru a străpunge structurile podurilor și suporturile care susțin liniile electrice de înaltă tensiune.

Rusia a înlocuit, de asemenea, motorul fabricat în China folosit anterior pe dronă cu o versiune fabricată în Rusia, produsă la complexul industrial Alabuga din Tatarstan, Rusia.

Ce este Geran-4

Geran-4 este o dronă de atac de dimensiuni relativ mari, propulsată de un motor cu reacție și concepută pentru lovituri la distanță lungă. Are o lungime de aproximativ 3,6 metri, o anvergură de 3,05 metri și poate transporta un focos cu o greutate de până la 50 de kilograme.

Are o masă maximă la decolare de aproximativ 450 de kilograme. Viteza de croazieră este de aproximativ 320 km/h, iar viteza maximă este de 350 km/h.

Drona are o rază de acțiune raportată de aproximativ 770 de kilometri și poate zbura la altitudini de până la 4 kilometri.

Geran-4 comparativ cu Geran-5

Geran-5 este o dronă mai mare și mai puternică. Are o lungime de aproximativ 6,5 metri și cântărește până la 850 de kilograme, aproape de două ori mai mult decât Geran-4. Poate transporta un focos cu o greutate de până la 90 de kilograme.

Geran-5 are o viteză de croazieră de 450–600 km/h și o rază de acțiune de aproximativ 950 de kilometri. Poate zbura la altitudini de până la 6 kilometri.

Pe scurt, Geran-4 este mai mică și mai ușoară, în timp ce Geran-5 este o platformă mult mai mare, capabilă să transporte un focos mai greu și să zboare mai repede și mai departe.

Pe de altă parte, forțele ucrainene de apărare antiaeriană au reușit să doboare drone rusești cu motor cu reacție, inclusiv aparate de tip Geran-5, folosind turele robotizate dotate cu tehnologii de inteligență artificială.