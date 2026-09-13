FT: Cum schimbă noile drone rusești războiul aerian. Geran-5 zboară la altitudini și viteze asemănătoare rachetelor de croazieră

Noile drone rusești Geran-5, propulsate de un motor cu reacție, demonstrează că armata Kremlinului este, de asemenea, capabilă de inovație. Una dintre ele a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, primul atac direct cu drone asupra unei clădiri guvernamentale din Kiev. O alta aproape a lovit avionul președintelui Volodimir Zelenski în momentul în care acesta era pe cale să decoleze din Moldova. Alte sute de drone au incendiat depozite și au închis porturile Ucrainei. Noile drone zboară la viteze și altitudini asemănătoare rachetelor de croazieră, scrie Financial Times.

Noile drone rusești cu reacție Geran-4 și Geran-5 au bombardat orașele ucrainene în ultimele săptămâni, evitând apărarea aeriană într-un ritm mult mai rapid decât predecesoarele lor cu elice, reprezentând o nouă amenințare majoră.

Este o schimbare izbitoare pentru o armată ale cărei progrese pe câmpul de luptă de la invazia lui Vladimir Putin din 2022 au venit cu costuri umane uriașe și pierderi mari de echipamente din epoca sovietică. Deși Ucraina a excelat în inovația tehnologică de apărare autohtonă, noile drone arată că Rusia poate, de asemenea, să dezvolte, să perfecționeze și să desfășoare arme noi la scară largă, spun experții.

„Și-au investit tot efortul, resursele, banii și talentul în acest sistem. Îl îmbunătățesc constant și îl testează pe câmpul de luptă pentru a aduce această tehnologie la perfecțiune”, a spus Kateryna Bondar, cercetătoare senioră la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Lansările aproape continue de drone cu reacție începând cu 27 august au adus Kievul mai aproape de realitatea cotidiană a orașelor din prima linie, cu atacuri diurne care perturbă viața obișnuită, alături de baraje nocturne în masă.

Creșterea numărului de lansări, despre care forțele aeriene ucrainene spun că a atins un număr record de 2.800 de lansări în august, a urmat campaniei Kievului de atacuri cu drone de lungă durată asupra rafinăriilor de petrol și depozitelor comerciale rusești, provocând probleme economice Moscovei.

Joi, o dronă rusească a explodat într-o benzinărie din districtul Holosiivskyi din Kiev, acesta fiind primul atac de acest fel din capitală. Două persoane au murit a doua zi, după ce alte două benzinării au fost lovite în atacuri pe care Zelenski le-a descris ca fiind „din ce în ce mai teroriste”.

Această acțiune vine în contextul în care Moscova a suferit pierderi semnificative pe câmpul de luptă din Ucraina. Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, a declarat vineri că Rusia a înregistrat „cea de-a un milion și jumătate victimă militară”.

„Dintre cei răniți și uciși, 1,4 milioane au fost suferite pentru a câștiga doar 2% din teritoriul Ucrainei din ianuarie 2023”, a adăugat el.

Având în vedere că avansul frontului rusesc stagnează și costul războiului crește vertiginos, succesele dronelor reprezintă rareori un punct de speranță.

Geran-5 zboară la altitudini și viteze asemănătoare rachetelor de croazieră

Capacitățile dronelor Rusiei s-au îmbunătățit atât de mult încât Teheranul a solicitat Moscovei, anul acesta, drone avansate pentru a fi utilizate în războiul său cu Israelul și SUA, potrivit unor oficiali occidentali din domeniul securității și unei persoane apropiate Kremlinului.

Geran este o versiune actualizată a dronelor Shahed, proiectate de Iran, pe care Rusia a început să le producă în 2023.

Prima generație, Geran-1, transportă o ogivă de până la 20 kg și are o viteză maximă de 185 km/h. Varianta Geran-5 cu reacție, despre care se crede că a fost lansată pentru prima dată de Rusia în ianuarie anul acesta, poate zbura cu până la 600 km/h, transportând o ogivă de 90 kg, pe o rază de acțiune de 1.000 km.

Rusia está convirtiendo sus drones en misiles de crucero. Y Ucrania reconoce que tiene un problema.



El Geran-5 alcanza ya los 600 km/h, lleva una ojiva de 90 kg y tiene hasta 1.000 km de alcance.



Pero lo importante no es solo la velocidad.



Los nuevos Geran incorporan cámaras… pic.twitter.com/ra70bE8Wzg — Liu Sivaya (@liusivaya) September 13, 2026

În timp ce Geran-4 folosește o versiune mai aerodinamică a fuselajului original, Geran-5 are o structură nouă, mai apropiată de cea a unei rachete de croazieră. Modernizarea merge dincolo de viteză și formă: rachetele Geran mai vechi aveau ghidare rudimentară, în timp ce variantele mai noi sunt echipate cu camere termice și sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială, antene anti-bruiaj de fabricație rusească și modemuri de rețea radio mesh chinezești.

„Operatorul rus zboară la o altitudine de 2-5 km, localizează ținta, o fixează cu camera, iar apoi Shahed atacă automat”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului Apărării din Ucraina.

El a spus că aproape toate dronele cu reacție care atacă în prezent Ucraina sunt echipate cu astfel de camere.

Producția centralizată a permis Kremlinului să adapteze dronele, să absoarbă feedback-ul de pe câmpul de luptă și să implementeze rapid noi modele. Dronele costă o fracțiune din costul rachetelor care au format nucleul campaniilor aeriene anterioare ale Moscovei.

Ruslan Puhov, directorul Centrului pentru Analiza Strategiilor și Tehnologiilor, un think-tank cu sediul la Moscova, a declarat că „motivul pentru care Rusia a reușit să creeze o nouă linie de producție majoră de la zero a fost acela că este mult mai simplu din punct de vedere tehnologic decât fabricarea a ceva precum tancurile, care necesită mașini-unelte enorme, unice și costisitoare”.

Producția de masă accelerează inovația

„Practic, au omis perioada lungă de testare pe care o ai în mod normal pentru orice proces de dezvoltare militară. Fiecare modificare era implementată imediat în sisteme și trimisă direct pe câmpul de luptă, iar dacă ceva nu funcționa, îl remediau pe parcurs, fără a fi nevoie să modifice producția”, a explicat Puhov.

Ucraina interceptează doar aproximativ 60% din dronele cu reacție, comparativ cu ratele de 90% până la 95% pe care le atinge în mod obișnuit împotriva altor versiuni, potrivit purtătorului de cuvânt al forțelor aeriene, Yurii Ihnat.

„Raidurile recente au forțat Kievul să utilizeze foarte intensiv avioanele sale de vânătoare, unii piloți doborând dronele cu tunurile de bord, o manevră deosebit de riscantă”, a spus el.

Provocarea apare în contextul în care Ucraina are o lipsă de rachete antiaeriene sofisticate, ceea ce o face vulnerabilă la atacuri devastatoare cu rachete balistice. În timpul verii, forțele aeriene au încetat să publice ratele zilnice de interceptare a rachetelor balistice.

Implementarea în masă a celor mai noi modele a surprins oficialii și producătorii ucraineni. Aceștia au spus că se aștepta ca Moscova să se concentreze pe Geran-3, mai puțin puternic, care zboară cu aproximativ 300 km/h, mai degrabă decât pe Geran-4 și Geran-5, mai rapide și cu rază mai lungă de acțiune.

„Era dificil de prezis cum se vor desfășura aceste planuri”, a declarat pentru FT un reprezentant al Wild Hornets, producătorul popularului interceptor de drone Sting.

Wild Hornets finalizează acum un nou interceptor pentru dronele cu reacție, iar producția de masă este așteptată să înceapă în curând. Zelenski a declarat că 67 de companii ucrainene lucrează la modalități de a doborî noile modele Geran.

Succesul Ucrainei în doborârea modelelor mai vechi de drone rusești a împins Moscova spre ceea ce analistul militar Konrad Muzyka, directorul Rochan Consulting, un grup analitic polonez care monitorizează războiul, numește „croazieră” a aeronavelor sale fără pilot.

„În curând vom vedea, probabil, că aceste drone au capacități stealth, iar asta înseamnă că fabricarea, achiziționarea și utilizarea lor va deveni și mai scumpă, dar și mai scumpă distrugerea lor”, a spus el.

Modelul Geran-5 poate fi lansat din avioane Sukhoi-25

Noile drone sunt mai costisitoare și mai dificil de lansat decât modelele anterioare, dar rămân mai ieftine decât rachetele de croazieră Kalibr și Kh-101 pe care Rusia le-a lansat asupra Ucrainei din 2022, permițând Moscovei să atace o gamă mai largă de ținte.

Kremlinul le folosește alături de rachetele de croazieră Banderol ieftine într-o nouă campanie împotriva depozitelor, centrelor logistice și porturilor ucrainene de la Marea Neagră. O rachetă Banderol a zburat spre Odesa, la doar 20 de metri deasupra mării, la începutul lunii septembrie, potrivit lui Oleksandr Kovalenko, analist militar la grupul Information Resistance, cu sediul la Kiev.

Avioanele de vânătoare rusești Sukhoi-25 pot desfășura, de asemenea, modelele Geran-5 dincolo de raza de acțiune a apărării aeriene ucrainene, potrivit presei pro-Kremlin.

„Asistăm la o trecere tehnologică de la arme scumpe la unele produse în masă, precise și versatile, capabile să îndeplinească misiuni de luptă ca parte a atacurilor combinate și de grup”, a declarat Alexander Stepanov, expert militar la Academia Prezidențială Rusă de Economie Națională și Administrație Publică.

„Țările occidentale ar putea încetini producția noilor Geran și Banderol vizând aprovizionarea cu motoare cu reacție chinezești disponibile comercial”, a declarat Fabian Hoffmann, cercetător senior la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare.

Însă, dacă Rusia își menține ritmul actual și accesul la tehnologia de propulsie străină, „ar putea deveni rapid cel mai mare producător de rachete de croazieră low-cost din lume”.

Până când Ucraina nu va găsi o modalitate eficientă de a doborî noile modele, războiul aerian pe termen lung s-ar putea întoarce în favoarea Rusiei, potrivit lui Puhov.

„Ucraina nu își produce propriile rachete antiaeriene și nu sunt precum o dronă. Nu le poți fabrica într-un garaj”, a spus el.