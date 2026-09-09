Avionul lui Zelenski a fost la un pas să fie lovit de o dronă rusească, după decolarea din Moldova spre Oslo

2 minute de citit Publicat la 21:56 09 Sep 2026 Modificat la 23:21 09 Sep 2026

Avionul președintelui ucrainean era să fie lovit de o dronă în timpul zborului spre Oslo. Foto: Hepta / Getty Images

Avionul care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost "aproape lovit" de o dronă după ce a decolat marţi din Republica Moldova, a declarat miercuri premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

"Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăieşte", a declarat Store pentru postul NRK.

Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marţi seara. Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informaţii sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul preşedintelui ucrainean.

Zelenski a participat la funeraliile regelul Norvegiei și a discutat cu premierul de la Oslo

Zelenski a participat miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, mergând în spatele sicriului alături de alţi şefi de stat în centrul oraşului Oslo.

El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare. Anterior, Jonas Gahr Stoere a declarat că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, pentru discuții pe tema apărării antiaeriene a Ucrainei.

La rândul său, Zelenski a anunţat că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanţi ai companiilor care participă la iniţiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.

Ce se știe la Kiev despre incidentul cu dronă lângă avionul lui Zelenski

O dronă rusească de tip Shahed, care a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României pe 8 septembrie, s-a apropiat periculos de avionul președintelui Volodimir Zelenski, fiind la un pas să-l lovească în timp ce acesta decola din Moldova spre Oslo, scrie miercuri Kyiv Independent, citând o sursă anonimă.

Zelenski se deplasa în Norvegia pentru a se întâlni cu premierul norvegian Jonas Gahr Store, înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat pe 8 septembrie că o dronă de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian al țării în jurul orei locale 16:20. Armata moldovenească a monitorizat drona până când aceasta a intrat în spațiul aerian românesc, în jurul orei 16:37.

Incursiunea a dus la închiderea unor porțiuni ale spațiului aerian. În România, a fost emis mesaj Ro-Alert și au fost ridicate avioane de luptă ale NATO pentru o eventuală interceptare.

Momentul încălcării spațiului aerian de către dronă a coincis cu decolarea lui Zelenski din Moldova, a declarat sursa publicației Kyiv Independent. Incidentul a fost confirmat și de premierul norvegian, care a spus, la rândul său, că avionul lui Zelenski a fost aproape să fie lovit de o dronă în timpul deplasării sale la Oslo

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Store postului public norvegian NRK pe 9 septembrie.

Kyiv Independent: Speculații că s-a încercat asasinarea președintelui Ucrainei

Dronele și rachetele rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian, atât al României, cât și al Republicii Moldova în ultimele luni.

Deși armata moldovenească nu a oferit, în declarațiile referitoare la incident, informații despre zborul lui Zelenski, momentul incursiunii dronei alimentează speculațiile privind o posibilă tentativă de asasinare a președintelui de către Rusia, notează Kyiv Independent.

Aceste noi informații apar în contextul în care în weekend a avut loc o inițiativă de pace condusă de SUA. În cadrul acesteia, principalii negociatori ai președintelui Donald Trump au vizitat atât Kievul, cât și Moscova, fără să obțină rezultate concrete, în afară de promisiuni vagi privind viitoare negocieri trilaterale.