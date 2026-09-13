Trageri speciale Loto duminică, 13 septembrie. Loteria Română împlinește 120 de ani și suplimentează premiile

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto Aniversare, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de activitate, iar pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc câte două trageri - o tragere principală și o tragere suplimentară, potrivit Agerpres.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei la Loto 6/49, cu 100.000 de lei la Joker și cu 50.000 de lei la Loto 5/40.

Loteria Română sărbătorește 120 de ani de activitate, fiind una dintre cele mai longevive companii românești, cu o tradiție în susținerea proiectelor de interes public național.

Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

Prețurile variantelor simple de joc sunt de 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc.

Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii 'Românii au noroc', începând cu ora 18:30.

Luna trecută, un jucător din Oradea a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, 53 de milioane de lei.

Jucătorul a ales perechi de numere consecutive care, în final, s-au dovedit norocoase: 12 - 13, 36 - 37 și 44 - 45.