Canada ia în calcul o reorientare istorică spre Europa. Mark Carney propune statutul de „membru asociat” al UE

Premierul a propus ca țara să devină membru asociat al Uniunii Europene. sursa foto: Getty

Premierul canadian Mark Carney ia în considerare posibilitatea ca țara sa să obțină statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ceea ce i-ar oferi Canadei o serie de beneficii economice și politice fără ca aceasta să adere formal la blocul comunitar, a relatat surse pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit surselor, Carney discută de câteva luni cu liderii europeni despre „o integrare mai strânsă a Canadei și a celor 41 de milioane de locuitori ai săi în UE”. Pe fondul intensificării războiului comercial dintre Ottawa și Washington, Carney încearcă să ducă relațiile cu UE la un nou nivel, a relatat publicația.

Premierul a propus ca țara să devină membru asociat al Uniunii Europene, iar UE, care nu este cunoscută de obicei pentru flexibilitatea sa în ceea ce privește problemele legate de aderare, a dat dovadă de deschidere pentru a discuta inițiativa, notează publicația.

Potrivit sursei citate, Carney i-a cerut emisarului său special pentru Europa să analizeze cele mai ambițioase opțiuni pentru aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană, care să nu ajungă însă până la aderarea deplină la blocul comunitar sau la piața unică a UE.

La scurt timp după ce Canada și America au intrat în cel mai grav război comercial bilateral din istoria lor modernă, telefoanele securizate ale celor mai importanți lideri europeni s-au aprins în urma unui apel transatlantic. Mark Carney încerca să ducă relația Canadei cu UE la următorul nivel, o mișcare îndrăzneață menită să refacă legăturile economice ale alianței occidentale, relatează WSJ.

Timp de luni de zile, premierul canadian purtase discuții private cu aproape toți liderii europeni importanți – din Franța, Italia, Germania și Scandinavia, ba chiar și cu unii dintre membrii mai puțin cunoscuți ai familiilor regale de pe continent – despre cum să conecteze mai profund Canada și cei 41 de milioane de locuitori ai săi la clubul european format din 27 de țări.

Acum, Carney accelera reorientarea Canadei către Europa, încercând să aranjeze "o căsătorie din interes" pentru a compensa suferințele provocate de divorțul său de America. În esență, amenințarea de a transforma Canada în al 51-lea stat împinge vecinul nordic al Americii atât de aproape de Europa, încât liderii au început, pe jumătate în glumă, să o numească cel mai nou membru al UE.

Canada a trecut la represalii în războiul comercial cu Statele Unite. Guvernul de la Ottawa a aplicat suprataxe vamale între 15% şi 50% pentru o gamă largă de produse americane, deblocând totodată 4,6 miliarde de euro pentru sectoarele lovite de conflictul dintre cei doi foşti aliaţi.

Decizia de a rupe negocierile comerciale cu Washingtonul a fost luată de Carney, care a respins condiţiile considerate „nedrepte”. Este un pariu cu miză economică ridicată, întrucât Statele Unite rămân, detaşat, principalul partener comercial al Canadei, absorbind 70% din exporturile acesteia.