Avioane învelite în „piele de rechin”. Ideea cu care companiile aeriene cred că pot să facă economie de combustibil

Pe primul A330, se vor aplica între 880 și 950 de metri pătrați de folie, echivalentul a 45% din suprafața aeronavei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Dresda, în Germania, un Airbus A330-300 operat de Discover Airlines, o filială a Lufthansa, devine primul din lume echipat cu AeroSHARK. Este vorba despre o folie specială, care reproduce textura pielii de rechin şi care face aeronava mai aerodinamică. În plus reduce consumul de combustibil şi poluează mai puţin.

După ce a adoptat-o ​​pentru aeronavele Boeing, Lufthansa începe acum să instaleze folia specială pe aeronavele Airbus. Inspirată de învelișul exterior al peștelui, folia reprezintă o modalitate de a face avionul să planeze mai bine prin aer, să consume mai puțin combustibil și să reducă emisiile de dioxid de carbon, relatează La Repubblica. Tehnologia provine de la Lufthansa Technik și a fost dezvoltată împreună cu Surventis.

Suprafața peliculei este străbătută de caneluri microscopice, numite nervuri, cu o înălțime de doar 50 de micrometri. Acestea sunt orientate în aceeași direcție ca și fluxul de aer, reducând astfel frecarea dintre aer și suprafața aeronavei.

Pe primul A330, se vor aplica între 880 și 950 de metri pătrați de folie, echivalentul a 45% din suprafața aeronavei. Este cel mai mare strat testat vreodată cu AeroSHARK, iar folia acoperă fuselajul și nacelele motorului. Munca este aproape artizanală. Tehnicienii aplică sute de elemente individuale, fiecare având o suprafață de aproximativ o jumătate de metru pătrat. Operațiunea durează aproximativ zece zile și se execută în două schimburi. În final, A330 cântărește cu aproximativ 150 de kilograme mai mult, dar greutatea suplimentară este compensată de un consum mai mic de combustibil în timpul zborului.

Sistemul strălucește puternic pe distanțe lungi. AeroSHARK reduce rezistența aerodinamică, în special în faza de croazieră, când aeronava petrece multe ore la aceeași altitudine și la viteză mare. Acesta este motivul pentru care Lufthansa Technik s-a concentrat în principal pe avioanele intercontinentale de mare amploare.

Cantitatea de combustibil economisită este de 1% şi poate părea mic, dar pentru o aeronavă care zboară mii de ore pe an, devine semnificativă. Lufthansa Technik, de exemplu, estimează că un Boeing 777-300ER AeroSHARK ar putea evita consumul a aproximativ 360 de tone de kerosen și emisia a peste 1.100 de tone de CO₂ în fiecare an.

Sistemul nu este nou, o primă versiune a fost testată în 2019 pe un Boeing 747, iar certificarea a venit apoi pentru Boeing 777. Astăzi, numai în cadrul Grupului Lufthansa, 22 de aeronave zboară deja cu această „înveliș” special, iar împreună acestea economisesc aproximativ 19 tone de combustibil și 60 de tone de CO₂ în fiecare zi.

Avionul A330 al companiei Discover Airlines va fi folosit și pentru a finaliza procesul de certificare europeană a tehnologiei de pe versiunile A330-200 și A330-300. Astfel sunt planificate teste la sol și în zbor înainte și după aplicarea foliei, pentru a măsura cu precizie efectele asupra aerodinamicii aeronavei.

Însă Lufthansa Technik și Airbus deja privesc mai departe, astefl vor să aplice AeroSHARK pe aripi și pe coada avionului, suprafețe care sunt și mai importante din punct de vedere aerodinamic. Acest lucru va necesita o nouă certificare, iar colaborarea tehnică dintre Airbus și Lufthansa Technik a început tocmai cu acest obiectiv în minte. Dacă extinderea aplicării foliei va funcționa conform planului, economiile ar putea ajunge până la aproximativ 2%. Nu este o revoluție capabilă să rezolve singură problema emisiilor aviației. Dar este unul dintre acele numere mici care, atunci când sunt înmulțite cu mii de zboruri de-a lungul multor ani, vor devini semnificative.