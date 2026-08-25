Bolojan, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei după 2027: „Măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute”

Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile fiscale adoptate anul trecut, inclusiv contribuția de sănătate (CASS) pentru pensii, trebuie menținute pentru ca bugetul Sănătății să rămână echilibrat.

Discuția vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că se ia în calcul extinderea după 2027 a perioadei în care pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei plătesc CASS, pentru a acoperi diferența de câteva miliarde de lei din noua Lege a salarizării.

„Măsurile care au fost adoptate anul trecut trebuie menținute. Gândiți-vă, de exemplu, că bugetul Casei de Sănătate, care are niște cifre impresionante, peste 70 de miliarde de lei, era alimentat doar parțial, pentru că plăteau 6,5 milioane de români contribuții de sănătate și beneficiau 16,5. Acum plătesc 11 milioane de români. E într-o formă relativ echilibrată”, a explicat Bolojan, marți seară, la Digi 24.

Premierul a subliniat că nu se poate renunța la contribuția plătită de cetățeni care apelează frecvent la serviciile medicale.

„Nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare. Și în toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului, trebuie să fie păstrați, da, pentru ca banii să rămână la sănătate, pentru că altfel Sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat”, susține acesta.

Tema extinderii CASS pentru pensii a apărut în legătură directă cu negocierile pe Legea salarizării. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Comisia Europeană a cerut Guvernului să găsească măsuri compensatorii pentru a acoperi cheltuielile suplimentare din noua variantă a legii, după ce anvelopa salarială a fost majorată de la 8 la aproximativ 12 miliarde de lei.

Printre soluțiile sugerate de oficialii europeni s-a numărat și extinderea contribuției CASS pentru pensii, care în prezent se aplică veniturilor mai mari de 3.000 de lei.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a nuanțat însă că nu este vorba despre o obligație impusă de la Bruxelles.

„Nu ne zice Bruxelles-ul ce trebuie să facem cu bugetul Casei de Asigurări de Sănătate”, a spus el, explicând că este vorba doar de o corespondență tehnică cu ofițerii de proiect ai Comisiei și că se testaseră mai multe scenarii, printre care și recomandarea de a se apropia mai degrabă de 10 miliarde decât de 12.

Pîslaru a adăugat că deficitul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a scăzut simțitor în acest an, ca urmare a măsurilor deja adoptate.

Miza politică este legată de un jalon din PNRR: noua Lege a salarizării are asociată o sumă de aproximativ 770 de milioane de euro, iar adoptarea ei la timp condiționează atât plata din PNRR, cât și percepția agențiilor de rating asupra predictibilității finanțelor publice.