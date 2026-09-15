Belarus a început exerciții militare „defensive” la granițele cu Polonia și Lituania

Belarus, țară aliată Rusiei, are o istorie îndelungată de tensiuni cu vecinii săi, țări membre NATO, inclusiv cu Polonia și Lituania. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării de la Minsk a anunțat că Belarus desfășoară exerciții militare „defensive” în apropiere de granițele sale cu Polonia și Lituania începând de marți, 15 septembrie, până vineri, 18 septembrie. Oficial, exercițiile au drept obiectiv îmbunătățirea capacității armatei de a „proteja suveranitatea și integritatea teritorială a țării”, relatează The Kyiv Independent.

Ministerul Apărării a transmis că exercițiile se vor concentra pe pregătirea trupelor pentru desfășurarea unei „operațiuni militare strategice”, precum:

securizarea frontierei;

contracararea presupuselor grupuri de sabotaj;

recunoaștere și combaterea dronelor și a aeronavelor ușoare;

Exercițiile descrise drept „defensive” de ministerul de la Minsk sunt organizate la poligonul Gozhski, din regiunea Grodno, la aproximativ 6 kilometri de granița cu Lituania, precum și în poligoanele Brestski și Ruzhanski, aflate la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița cu Polonia.

Belarus, țară aliată Rusiei, are o istorie îndelungată de tensiuni cu vecinii săi, țări membre NATO, inclusiv cu Polonia și Lituania. De altfel, țara condusă de Aleksandr Lukașenko, primul și singurul președinte al țării din 1994 în prezent, a fost acuzată că folosește tactici specifice războiului hibrid împotriva celor două țări, inclusiv prin facilitarea sosirii migranților din Orientul Mijlociu și Africa la granițele sale cu UE, declanșând o criză majoră a migrației.

Belarus a permis, de asemenea, forțelor ruse să folosească teritoriul său drept zonă de desfășurare pentru invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Exercițiile au loc și în contextul consolidării infrastructurii militare de-a lungul graniței Belarus-Ucraina, ceea ce a determinat Kievul să avertizeze că Moscova ar putea plănui să atragă cel mai apropiat aliat al său și mai mult în războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

„Amenințarea redeschiderii frontului nordic are scopul de a dispersa forțele ucrainene, retrăgând unități de pe pozițiile lor actuale de-a lungul liniei frontului”, a declarat pentru Kyiv Independent Michael Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, cu sediul la Washington.

Unități ale Brigăzii 101 de Rachete a Rusiei, dotată cu sistemul de rachete balistice cu rază intermediară Oreșnik, sunt desfășurate în Belarus, a declarat șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Oleh Ivashchenko, într-un interviu publicat pe 7 septembrie.

În paralel, Belarus construiește o nouă infrastructură feroviară în regiunea Gomel, din sudul țării, care va putea fi folosită pentru trenuri militare ce transportă personal și echipamente grele, a relatat pe 24 august Comunitatea Lucrătorilor Feroviari din Belarus.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 15 mai că Ucraina a înregistrat contacte recente între Moscova și Minsk, menite să îl convingă pe dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko să „se alăture unor noi acte de agresiune”. Rusia ar lua în calcul să folosească teritoriul Belarusului ca să lanseze atacuri asupra țărilor vecine, membre NATO, a avertizat Zelenski.

La scurt timp după această declarație, Zelenski a spus că Ucraina este pregătită să ia măsuri „preventive” împotriva Rusiei și Belarusului ca răspuns la eventuale amenințări militare de-a lungul graniței sale nordice.

Dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko a negat însă că Belarus intenționează să intre în război, afirmând într-un interviu publicat pe 15 iunie că țara sa nu reprezintă o amenințare militară pentru Ucraina. Lukașenko a adăugat că Belarus s-ar implica doar dacă ar fi atacată.