Germania mută 4.800 de soldați în Lituania. Merz: "Ne aflăm la săptămâni sau luni de apărarea libertății și păcii în Europa"

Soldați din Bundeswehr. Germania vrea să detașeze aproape 5.000 de militari în Lituania până la finele anului viitor, pentru a descuraja Rusia. Foto: Getty Images

Armata germană recurge la desfășurări obligatorii de militari pentru a completa posturile din cadrul unei brigăzi staționate în Lituania, relatează Euronews. Măsura s-a impus ca necesară din cauza dificultăților în recrutarea unui număr suficient de voluntari.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Bild, primii militari ar putea primi ordinul de a servi în Lituania începând cu sfârșitul lunii septembrie. Ordinul ar viza până la 1.000 de membri ai Bundeswehr-ului (armata germană).

Cei detașați obligatoriu au dreptul de a contesta decizia în instanță.

Germania vrea aproape 5.000 dintre militarii săi în Lituania, cu tot cu blindate, până la finele lui 2027

Până la sfârșitul anului 2027, Brigada 45 Blindate ar urma să numere aproximativ 4.800 de militari germani și să fie staționată permanent în Lituania, pe flancul estic al NATO. Baza principală a brigăzii va fi la Rūdninkai, la aproximativ 30 de kilometri de Belarus. Scopul său principal va fi descurajarea Rusiei.

Merz: Ne aflăm la săptămâni sau luni de apărarea libertății și păcii pe continent

La Summitului Arctic recent încheiat la Rovaniemi, în Finlanda, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „cel mai probabil, ne aflăm în fața unor momente decisive, măsurate poate în săptămâni sau luni, pentru apărarea libertății și păcii pe continentul nostru”.

„Asta este ceea ce văd și ceea ce vreau să spun. Dacă Rusia reușește, acest lucru va avea consecințe imprevizibile și fără precedent pentru noi toți, inclusiv pentru Germania”, a continuat el.

„Acesta este motivul pentru care mă aflu aici și nu sunt dispus să cedez nici măcar un centimetru. Aceasta este acum datoria noastră istorică: să facem tot ce putem pentru a ajuta această țară să păstreze pacea și libertatea în Europa”, a conchis cancelarul.

Bild a relatat în premieră despre detașările obligatorii planificate, iar Ministerul Apărării de la Berlin a confirmat ulterior măsurile. În prezent, aproape 80% dintre posturile brigăzii din Lituania sunt ocupate de voluntari.

„Potrivit estimărilor actuale și având în vedere fluxul de cereri din partea voluntarilor, se preconizează că numărul detașărilor obligatorii va fi de câteva sute. Menținerea capacității operaționale a Bundeswehr-ului reprezintă prioritatea absolută și criteriul decisiv pentru toate măsurile”, a precizat ministerul într-un comunicat de presă.

Trupe germane în Lituania: tancuri, drone și descurajare

Euronews a însoțit doi militari din Batalionul 203 de Tancuri în timpul exercițiului „Freedom Shield”, desfășurat în luna iunie a anului trecut. Batalionul urmează să fie redislocat pe flancul estic al NATO până la sfârșitul anului 2027.

Într-un interviu acordat Euronews, comandantul batalionului, locotenent-colonelul Oliver Kaufmann, a indicat că mulți dintre cei din subordinea sa sunt voluntari.

„Pot vorbi în numele batalionului meu, iar majoritatea militarilor sunt dispuși să meargă în Lituania în mod voluntar, iar asta este exact ceea ce îmi doresc: vreau alături de mine militari convinși de misiune și care, ca parte a echipei Batalionului 203 de Tancuri, își asumă această sarcină responsabilă”, a spus Kaufmann.

În rândul forțelor deja staționate în Lituania, gradul de ocupare a posturilor este de aproximativ 92%. Aceste forțe includ, în special, grupul de luptă multinațional staționat acolo din 2017.

Batalionul 203 de Tancuri și Batalionul 122 de Infanterie Mecanizată nu urmează să fie transferate în Lituania decât în 2027. Potrivit surselor citate, aproximativ 40% din personalul militar necesar lipsește încă.