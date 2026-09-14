De la summit-ul Arctic, preşedintele Finlandei anunţă că ţara se alătură umbrelei nucleare franceze

1 minut de citit Publicat la 12:47 14 Sep 2026 Modificat la 12:47 14 Sep 2026

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat că participarea nu înlocuiește și nu se suprapune cu descurajarea nucleară a NATO. FOTO: Profimedia Images

Finlanda anunță că își consolidează cooperarea militară cu Franța și se alătură inițiativei privind umbrela nucleară, într-un nou pas pentru întărirea securității europene.

Într-un mesaj pe platforma X, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat că participarea nu înlocuiește și nu se suprapune cu descurajarea nucleară a NATO și precizează că nu intenționează să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

"Cooperarea noastră în domeniul apărării a făcut deja un pas înainte în această vară, când Franța a anunțat că va trimite trupe în cadrul forțelor terestre înaintate ale NATO din Finlanda.

Astăzi am făcut un nou pas, întrucât Finlanda s-a alăturat inițiativei Franței privind descurajarea nucleară.

Inițiativa vizează în primul rând consolidarea securității europene. Ea consolidează responsabilitatea Europei pentru propria apărare și contribuie la prevenirea escaladării.

Inițiativa nu se suprapune cu descurajarea nucleară a NATO și nici nu o înlocuiește. Abordarea principală a Finlandei este să acționeze în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Finlanda nu intenționează să desfășoare arme nucleare pe teritoriul său pe timp de pace", a scris Alexander Stubb, în contextul Summitului european pentru Arctica.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în martie creșterea numărului de focoase nucleare și a vorbit despre extinderea rolului Franței în securitatea europeană. Acestea sunt unele dintre cele mai semnificative schimbări din doctrina nucleară franceză de la sfârșitul Războiului Rece.

Din grupul statelor care ar putea beneficia de protecția nucleară franceză fac parte Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Danemarca, Suedia și Grecia. România nu a fost enumerată atunci de Emmanuel Macron.

Președintele francez a subliniat o cooperare sporită cu națiunile europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia, care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, potențiala desfășurare temporară de avioane de luptă franceze cu capacitate nucleară în țările aliate. “Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.