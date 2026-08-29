Putin îl primește la Kremlin pe Aleksandr Lukașenko. Cresc temerile că se pregătește un atac contra NATO

Putin îl primește la Kremlin pe Aleksandr Lukașenko. FOTO: Profimedia Images

Vladimir Putin îl primește sâmbătă la Kremlin pe dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, pentru discuții de taină pe teme de securitate, în timp ce cei doi inspectează pregătirea de luptă a armatelor și pregătesc noi mobilizări.

Aleksandr Lukaşenko a precizat înaintea plecării în Rusia că deplasarea sa personală are scopul precis de a trata subiecte de maximă importanţă, dincolo de competenţa unor delegaţii la nivel mai mic.

Vizita are loc pe fondul inspecţiei generale a capacităţii de luptă a forţelor armate ordonate de Lukaşenko în această săptămână. Presa internaţională a făcut legătura cu mobilizarea generală tot mai intens speculată pe care ar urma să o decreteze Vladimir Putin, pentru a înclina balanţa pe frontul din Ucraina sau chiar a deschide unul nou împotriva unei ţări NATO.

Serviciile secrete ucrainene au declarat că Moscova a decis deja să cheme sub arme 300.000 de recruţi în acest an și 300.000 în 2027, din cauza pierderilor masive și a prăbușirii recrutării voluntare.

Kievul se așteaptă ca anunțul să vină după alegerile din septembrie.

Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o armatei Belarusului să facă o „inspecție” a capacității de luptă a forțelor armate, după vizita la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, a relatat The Moscow Times. Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarusului, Aleksandr Volfovici, a anunțat că una dintre brigăzi își va părăsi baza permanentă și va primi o serie de misiuni.

La începutul lunii august, comandantul forțelor pentru operațiuni speciale ale armatei bieloruse, Aleksandr Illiukevici, anunțase că Belarusul a început formarea unei noi brigăzi de asalt aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Unitatea urma să fie amplasată în zona Gomel.

Anterior, The Wall Street Journal (WSJ), citând surse familiarizate cu situația, a scris că Vladimir Putin ar fi început să-i ceară lui Lukașenko să deschidă un nou front împotriva Ucrainei.

Potrivit publicației, Rusia ar fi vrut să folosească Belarusul și pentru operațiuni împotriva statelor NATO vecine, inclusiv pentru lansarea de drone.

În acest context, Emmanuel Macron l-a sunat pe Lukașenko și l-a avertizat să nu implice Belarusul în război. Volodimir Zelenski a atras, la rândul său, atenția asupra construirii de infrastructură militară de către Belarus de-a lungul frontierei cu Ucraina, care ar putea fi folosită într-o eventuală agresiune împotriva Ucrainei.