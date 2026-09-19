Șeful armatei germane, Carsten Breuer, a fost ales la conducerea Comitetului Militar al NATO

1 minut de citit Publicat la 20:23 19 Sep 2026 Modificat la 20:23 19 Sep 2026

Generalul Carsten Breuer. sursa foto: Getty

Șeful apărării din Germania, Carsten Breuer, a fost ales viitorul președinte al Comitetului Militar al NATO. Va prelua funcția în iulie 2027, pentru un mandat de trei ani, în calitate de principal consilier militar al alianței, scrie Euronews.

Generalul Carsten Breuer, șeful apărării din Germania, a fost desemnat, sâmbătă, viitorul conducător al Comitetului Militar al NATO – autoritatea militară supremă a alianței și unul dintre principalele organisme consultative pentru conducerea sa politică.

Șefii militari din alianța formată din 32 de națiuni l-au ales pe Breuer în cadrul unei reuniuni de la Copenhaga, a anunțat actualul președinte, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, într-un mesaj pe X.

Breuer va prelua funcția în iulie 2027, succedându-i lui Dragone pentru un mandat de trei ani. Perioada se suprapune cu eforturile strategice ale NATO de a-și consolida capacitatea de descurajare în fața unei posibile agresiuni ruse până în 2029.

Alături de Comandantul Suprem Aliat din Europa (SACEUR), președintele Comitetului Militar se numără printre cele mai influente figuri din NATO. În acest rol, Breuer va fi principalul consilier militar al secretarului general Mark Rutte și va servi drept punte de legătură, transmițând recomandările șefilor de stat-major ai alianței către factorii politici de decizie de la vârf.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a salutat numirea, afirmând că Breuer a dat dovadă de o clarviziune strategică ieșită din comun și a jucat un rol esențial în restructurarea Bundeswehr.

„Acum îşi va pune toată forţa şi experienţa în slujba NATO, care se confruntă cu provocări majore, istorice”, a declarat Pistorius, subliniind amenințarea tot mai mare dinspre Rusia, în condițiile în care partenerii europeni își asumă o responsabilitate mai mare pentru descurajarea convențională, iar Statele Unite își extind atenția strategică spre alte regiuni, potrivit presei germane.

Breuer, militarul cu cel mai înalt grad din Germania, ocupă funcția de inspector general al Bundeswehr din martie 2023.

Anterior a condus Comandamentul Teritorial al Bundeswehr, pe care l-a și înființat, și s-a făcut cunoscut la nivel național coordonând celula de criză pentru COVID-19 din cadrul Cancelariei Federale, sub conducerea cancelarului Olaf Scholz. Ofițer în apărarea antiaeriană a forțelor terestre, înrolat în 1984, Breuer este căsătorit și are trei copii.

Un succesor care să-i preia actuala funcție de inspector general nu a fost încă desemnat.