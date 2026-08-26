Administrația Trump a cerut Ucrainei să nu atace Moscova în perioada vizitei șefului CIA, John Ratcliffe

2 minute de citit Publicat la 11:17 26 Aug 2026 Modificat la 11:33 26 Aug 2026

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Statele Unite au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în perioada în care directorul CIA, John Ratcliffe, se află în Rusia, a declarat, pe 25 august, pentru Kyiv Independent, o persoană familiarizată cu situația.

„Nu au încredere în eficiența apărării antiaeriene a lui Putin”, a spus sursa, adăugând că Ucraina a acceptat să suspende atacurile asupra celor două orașe în perioada 24-26 august.

Un oficial american a confirmat că Ratcliffe urma să se întâlnească cu oficiali ruși de rang înalt, însă agenda discuțiilor rămâne necunoscută.

Este prima deplasare oficială cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia. Directorul CIA a menținut, însă, legătura cu șeful SVR, Serghei Narișkin, care și-a exprimat, anterior, disponibilitatea de a se întâlni cu șeful serviciului american de informații.

Partea ucraineană fusese informată că o delegație americană urma să călătorească în Rusia, dar nu i s-a spus inițial că Ratcliffe va face parte din aceasta, a declarat o sursă pentru Kyiv Independent.

Oficialii ucraineni ar urma să fie informați despre rezultatele vizitei, însă nu este clar dacă directorul CIA va merge personal la Kiev după deplasarea în Rusia, a precizat sursa.

Vizita, monitorizată atent

În dimineața zilei de 25 august, serviciul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a raportat că un avion militar de transport C-17 al Forțelor Aeriene americane a decolat de la Riga și a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova în jurul orei locale 10:00.

Avionul fusese staționat anterior la baza Andrews din Maryland, folosită și de Air Force One și de alte aeronave care transportă oficiali americani de rang înalt.

La scurt timp după aterizare, presa din Moscova a publicat imagini cu un convoi de mașini cu numere diplomatice americane care circula prin oraș.

C-17 a decolat din Moscova în jurul orei locale 17:30 și a aterizat la Riga puțin peste o oră mai târziu, potrivit datelor de monitorizare.

Ratcliffe nu a comentat vizita. Nici Casa Albă, nici Kremlinul nu au făcut declarații publice despre întâlnire.

Nici oficialii ucraineni nu au comentat deplasarea. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat, însă, cu puțin timp înainte de ora locală 02:00, pe 26 august, că apărarea antiaeriană rusă a doborât zece drone care se îndreptau spre capitală.

Administrația Trump păstrează legăturile cu Rusia putinistă

Contactele bilaterale dintre Statele Unite și Rusia s-au intensificat după ce Donald Trump a preluat mandatul în ianuarie anul trecut și a promis că va negocia un acord de pace în Ucraina.

În ciuda vizitelor repetate la Moscova ale emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, negocierile au intrat practic în impas, Rusia și Ucraina rămânând pe poziții foarte îndepărtate în privința chestiunilor teritoriale.

Witkoff și Kushner urmau să efectueze în această săptămână primele lor vizite în Ucraina, însă deplasarea a fost amânată.

O sursă a respins informațiile apărute anterior potrivit cărora cei doi și-ar fi amânat vizita din cauza intensificării atacurilor rusești, afirmând că Trump a vrut să-i țină aproape pe diplomați din cauza confruntării nerezolvate cu Iranul.

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a discutat telefonic cu Witkoff pe 23 august, iar acesta din urmă a promis că va ajunge în cele din urmă în Ucraina, a adăugat sursa.

În ciuda blocajului negocierilor de pace, SUA și Rusia continuă să mențină deschise canalele diplomatice. Aceste contacte au contribuit, pe 11 august, la eliberarea fostului pușcaș marin american Robert Gilman, care fusese închis timp de patru ani în Rusia.

CIA a mai jucat în trecut un rol în schimburile de prizonieri dintre Rusia și Statele Unite.