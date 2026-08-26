Prima reacție a Rusiei după vizita surpriză a directorului CIA la Moscova. Kremlinul neagă că Putin s-ar fi întâlnit cu Ratcliffe

Președintele SUA, Donald Trump, cu directorul CIA, John Ratcliffe, stg, președintele Rusiei, Vladimir Putin, dr. Sursa foto: Getty Images

Kremlinul a confirmat miercuri vizita surpriză la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, dar a declarat că oficialul american nu a fost primit de preşedintele rus Vladimir Putin, pe fondul zvonurilor despre un posibil schimb de prizonieri, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Nu a existat nicio întâlnire cu preşedintele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru postul rus RTVI.

Anterior, reprezentantul Kremlinului a declarat pentru The Washington Post că vizita avea legătură cu "contactele între serviciile de informaţii", fără a oferi detalii suplimentare.

Peskov declarase marți că nu știe nimic despre vizita directorului CIA

Cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase că nu ştia nimic despre vizita lui Ratcliffe după ce o aeronavă militară americană aterizase la Moscova. Comentatorii ruşi au ironizat declaraţia lui Peskov după ce imagini cu aeronava au apărut pe reţelele de socializare, întrebându-se cum un avion care îl transporta pe şeful CIA a putut ajunge în capitala rusă fără ca Kremlinul să ştie, relatează dpa.

Potrivit canalelor ruseşti Telegram, directorul CIA, care s-a implicat în schimburi de prizonieri anterioare între cele două ţări, a sosit la Moscova pentru o altă misiune similară, care se pare că ar avea legătură cu eliberarea americanului Charles Zimmerman.

Cine este Charles Zimmerman și de ce e la închisoare în Rusia

Veteranul Marinei SUA, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat în ianuarie la cinci ani de închisoare în Rusia pentru posesie ilegală şi trafic de arme de foc.

Conform presei, Zimmerman a călătorit în Rusia pentru a se întâlni personal cu o femeie cu care comunicase online şi a fost arestat când iahtul său a acostat în portul Soci, iar la bordul ambarcaţiunii a fost găsită o puşcă.

Presa rusă indică faptul că Putin a semnat două decrete secrete în ultimele zile, dintre care unul ar putea avea legătură cu graţierea lui Zimmerman.

Vizita la Moscova a lui Ratcliffe a fost confirmată pentru CBS News şi Axios de surse anonime şi a avut loc într-un moment în care negocierile de pace mediate de SUA dintre Rusia şi Ucraina rămân blocate.

Prima vizită a unui director CIA în Rusia în aproape cinci ani

Unele publicaţii occidentale au scris că vizita lui Ratcliffe are legătură cu presupuse planuri ale Moscovei de a anunţa o nouă mobilizare a trupelor pentru a sprijini ofensiva din Ucraina, lucru negat de autorităţile ruse, sau că şeful CIA a venit să avertizeze Kremlinul să nu atace obiective britanice care furnizează arme Ucrainei.

Aceasta este prima vizită a unui director CIA în Rusia în aproape cinci ani. Predecesorul lui Ratcliffe, William Burns, a călătorit la Moscova în noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de intervenţia militară rusă în Ucraina.

Avionul militar american a decolat de la Moscova spre Riga marţi seară, a relatat presa de stat rusă.

Nu au fost raportate atacuri cu drone ucrainene la Moscova de-a lungul întregii zile. Presa americană a declarat că Washingtonul a cerut Kievului să suspende temporar astfel de atacuri.