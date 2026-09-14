Trump anunță că Rusia și Ucraina opresc atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski îl contrazice: Nu e un acord oficial

Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Donald Trump spune că Rusia și Ucraina au acceptat să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, în timp ce încearcă să lege scumpirea combustibililor de războiul din Ucraina. Zelenski spune însă că nu există încă un acord confirmat oficial, scrie Euronews.

„Ucraina a fost de acord să nu mai lovească obiective energetice rusești. Rusia a fost de acord să facă același lucru!”, a scris Trump pe Truth Social. „Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este provocată în principal de războiul Rusia-Ucraina, nu de Iran”, a adăugat el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat însă că nu există încă un acord confirmat oficial. El a spus că Ucraina „a propus ca partenerii săi să obțină un acord cu Rusia care să oprească distrugerea infrastructurii critice”.

„Dacă partenerii noștri sunt pregătiți să se asigure că Rusia se abține cu adevărat de la atacarea sistemului nostru de electricitate, a altor obiective energetice, a infrastructurii critice și a rutelor de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiți să asigurăm o oprire corespunzătoare a atacurilor noastre”, a spus Zelenski.

Deși ambele războaie au provocat șocuri importante pe piețele energetice, experții spun că războiul din Orientul Mijlociu a perturbat într-o măsură mult mai mare aprovizionarea globală cu petrol.

Prețul petrolului a crescut puternic de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

Ca răspuns, forțele iraniene au blocat în mare parte Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute din lume pentru transportul petrolului și gazelor, ceea ce a aruncat piețele energetice în haos.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece în mod normal aproximativ un sfert din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare. Situația din zonă rămâne unul dintre cele mai dificile puncte în negocierile dintre Washington și Teheran, iar atacurile asupra navelor care traversează strâmtoarea continuă.

Anunțul lui Trump vine după ce, în weekend, acesta i-a cerut Kievului să oprească atacurile asupra infrastructurii rusești legate de producția și aprovizionarea cu motorină.

Aflat în Irlanda, Trump le-a spus jurnaliștilor: „Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai distrugă motorina din Rusia”.

„Poate să atace alte ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a continuat președintele american.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, în cadrul strategiei pe care Zelenski o numește „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”. Scopul este slăbirea economiei rusești și afectarea capacității Kremlinului de a susține războiul.

La rândul său, Rusia a atacat în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Moscova a vizat în special sistemul energetic în timpul iernilor, încercând să crească presiunea asupra Kievului.

Creșterea prețului petrolului a dus și la scumpirea combustibililor pentru americani, cu doar câteva luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrutin care va decide componența Congresului pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, l-a atacat luni, într-o postare pe X, pe secretarul american al Energiei, Chris Wright, din cauza creșterii prețurilor.

„Toată lumea știa că războiul lui Trump cu Iranul va perturba traficul prin Strâmtoarea Hormuz și va face costurile să explodeze”, a scris Newsom. „Atunci de ce secretarul Energiei, Chris Wright, nu a făcut nimic pentru a ne proteja?”. „Americanii merită răspunsuri despre ce știa administrația Trump și de ce nu a reușit să ne protejeze de aceste consecințe previzibile”, a adăugat el.