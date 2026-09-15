Avioanele NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian lituanian. Polonia anunţă securizarea spațiului aerian

2 minute de citit Publicat la 08:00 15 Sep 2026 Modificat la 08:11 15 Sep 2026

Avioanele NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian lituanian. FOTO: Getty Images

Avioane de vânătoare NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei în cursul nopții, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda, scrie BBC. Polonia a anunțat, de asemenea, că în noaptea de luni spre marți au avut loc „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, context în care a anunțat securizarea spațiului aerian.

Autoritățile au anunțat că drona a intrat probabil în sudul Lituaniei, în apropierea orașului Kaunas, al doilea oraș ca mărime din țară, venind din Belarusul vecin, la scurt timp după miezul nopții de marți.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a scris într-un mesaj publicat pe X: „O dronă care tocmai a intrat în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioane de vânătoare NATO”.

Originea dronei nu a fost încă stabilită, a declarat un purtător de cuvânt al Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania.

Alarmele privind prezența unei drone au fost declanșate marți în capitala Vilnius și în regiunea din jurul orașului.

Forțele armate lituaniene și piloții italieni care participă la Misiunea NATO de Apărare Aeriană au avut „un răspuns rapid și responsabil” la incursiunea dronei, a transmis Ministerul lituanian al Apărării.

În mesajul său de pe rețelele sociale, Nausėda a adăugat: „Pe măsură ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Împreună cu aliații noștri din NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian”.

Moscova nu a comentat deocamdată incidentul.

Lituania are o graniță extinsă în partea de sud și de est cu Belarus, un aliat important al Rusiei.

Și duminică au fost semnalate drone în Lituania. Centrul pentru Managementul Crizelor a transmis ulterior că un obiect a intrat „probabil” din Belarus și a traversat teritoriul țării înainte de a pătrunde în spațiul aerian al Rusiei. Incidentul din 13 septembrie nu a declanșat alerte privind o amenințare aeriană.

Incursiunile dronelor militare au devenit tot mai frecvente în Europa de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Polonia a anunțat, de asemenea, că în noaptea de luni spre marți au avut loc „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, din cauza activității unor „vehicule aeriene fără pilot cu reacție ale Federației Ruse”, care efectuau atacuri asupra teritoriului ucrainean. Aceste acțiuni au avut un „caracter preventiv” și au fost menite să „asigure securitatea spațiului aerian și protejarea acestuia, în special în zonele aflate în apropierea regiunilor amenințate”, a precizat autoritatea poloneză.

În luna mai, locuitorii capitalei Lituaniei au fost nevoiți să se adăpostească în mai multe zone din Vilnius după declanșarea unei alerte privind o dronă. Pentru scurt timp, au fost suspendate și zborurile, precum și circulația trenurilor.

Avioane NATO au fost ridicate de mai multe ori de la sol în acest an pentru a doborî drone ucrainene care au traversat accidental frontierele țărilor baltice, Estonia și Letonia.

Ucraina a pus aceste incidente pe seama războiului electronic rusesc, o tehnologie concepută pentru a modifica traiectoriile de zbor ale dronelor ucrainene.

Lituania, Estonia și Letonia au aderat toate la NATO în 2004, devenind semnatare ale articolului 5, care prevede că „un atac armat împotriva unui membru NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor”.