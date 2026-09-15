Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina şi că americanii s-ar fi retras din "acordurile de la Anchorage"

Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, marţi, SUA că au prelungit cu un an războiul Moscovei împotriva Ucrainei prin retragerea din ceea ce el a descris drept „acordurile de la Anchorage”, convenite între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, notează Kiev Independent.

Kremlinul a făcut referire în repetate rânduri la presupuse acorduri rezultate în urma întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, deși oficialii americani au negat existența unor astfel de înțelegeri.

Lavrov a susținut că retragerea Washingtonului din aceste presupuse acorduri, care s-ar fi făcut sub presiunea Europei, a împiedicat încheierea războiului.

„Dacă americanii nu s-ar fi retras de la acordurile de la Anchorage” și Europa nu i-ar fi „îndepărtat” de acestea, „am fi trăit fără război de un an încoace”, a spus Lavrov.

Rusia ar cere de la Ucraina şi teritorii pe care nu le-a cucerit în război

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care eforturile conduse de SUA de a negocia un acord de pace mai amplu stagnează din cauza revendicărilor teritoriale ale Rusiei. Kremlinul a respins în repetate rânduri ideea unei încetări a focului și a cerut Kievului să cedeze regiunea parțial ocupată Donbas, o zonă de importanță strategică din estul Ucrainei.

În fapt, Moscova cere Ucrainei să cedeze teritorii pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească pe cale militară. În schimb, Kievul a solicitat o încetare a focului de-a lungul actualei linii a frontului și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate pentru a descuraja o viitoare agresiune rusă.

Volodimir Zelenski intenționează să discute despre posibile încetări limitate ale focului cu Trump, în cadrul unei eventuale întâlniri la New York, săptămâna viitoare. Luni, Zelenski a declarat că dorește să discute despre sistarea atacurilor ruse și ucrainene asupra infrastructurii energetice și în zona Mării Negre.

Întâlnirea ar putea avea loc în marja Adunării Generale a ONU, în perioada 21-23 septembrie, dacă programele celor doi președinți vor permite acest lucru. Lavrov a declarat, de asemenea, că intenționează să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.

Ucraina, SUA și Rusia ar relua negocierile trilaterale

Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au mers la Moscova și Kiev la începutul acestei luni, într-o încercare de a debloca negocierile de pace. Vizita la Kiev a fost prima efectuată de aceștia de la lansarea noilor eforturi de relansare a negocierilor.

Cel mai concret rezultat al vizitei lor a fost un acord între Ucraina, SUA și Rusia privind reluarea negocierilor trilaterale. Rundele anterioare au generat progrese politice limitate, dar au dus la inițiative umanitare importante, inclusiv schimburi de prizonieri de război.

Lavrov a declarat că Moscova rămâne deschisă reluării discuțiilor.

„Nu am refuzat niciodată să negociem, iar toate discuțiile care au avut loc nu au fost întrerupte la inițiativa noastră. Dacă partenerii noștri sunt pregătiți, reluarea acestora este pe deplin posibilă”, a spus el.